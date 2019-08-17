Film gibi stiller

HER HALİYLE ÖZEL

“Özel Bir Kadın’’daki Vivian karakterinin, Los Angeles’taki meşhur alışveriş caddesi Rodeo Drive’da önce aşağılanıp sonra el üstünde tutuluşunu ve geçirdiği stil evrimini kim unutabilir? Aslında bu modern Sindrella’nın yoksul günlerindeki stili bile 2019’un sokak modasını yakalayacak kadar özgün. Ama elbette puantiye desenli elbisesi ile kırmızı tuvaletinin yerini hiçbir şey tutamaz. Elie Saab’dan Chanel’e pek çok markanın yaz koleksiyonunda Vivian’ın izleri var. Şık bir davete katılacaksanız ondan başka ilham perisi aramayın.

GENÇLİK ATEŞİ

Olivia Newton John’un “Grease“teki stili, yalnızca gençliğini ‘70’lerde ve ‘80’lerde yaşayanları etkilemekle kalmadı. O neslin çocuklarına da uzandı. Bugünlerde Isabel Marant, Versace gibi markaların ilham panolarında yer alan o kostümler Sandy karakterinin zamansız bir ikon olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Filmin sonuna doğru dönüşüm geçiren Sandy, yüksek bel jean’lerin ve siyah bluzların gerçek kraliçesi.

HER HALİYLE ÖZEL

“Özel Bir Kadın’’daki Vivian karakterinin, Los Angeles’taki meşhur alışveriş caddesi Rodeo Drive’da önce aşağılanıp sonra el üstünde tutuluşunu ve geçirdiği stil evrimini kim unutabilir? Aslında bu modern Sindrella’nın yoksul günlerindeki stili bile 2019’un sokak modasını yakalayacak kadar özgün. Ama elbette puantiye desenli elbisesi ile kırmızı tuvaletinin yerini hiçbir şey tutamaz. Elie Saab’dan Chanel’e pek çok markanın yaz koleksiyonunda Vivian’ın izleri var. Şık bir davete katılacaksanız ondan başka ilham perisi aramayın.

GÜNEY İTALYA’DAN SEVGİLER

Vizyona 1999 yılında girmiş olmasına rağmen, ‘50’li yıllarda geçen ve o dönemin şıklık anlayışıyla ilgili sağlam bir referans olmayı başaran “Yetenekli Bay Ripley”, izlerken insana Güney İtalya’nın yakıcı sıcaklığını iliklerine kadar hissettiren bir film. Varlıklı bir armatörün oğlu olarak tatlı hayat yaşayan Dickie Greenleaf karakteri ve kız arkadaşı Marge Sherwood, o yılların jet sosyete stilini kusursuzca yansıtıyor, hatta almayı bilene moda dersi veriyordu. Özellikle Gwyneth Paltrow’un canlandırdığı Marge’ın beyaz gömlekleri, kloş etekleri ve saç aksesuarları unutulmaz. Bu stilin modern yorumuna ise bu sezon Marni podyumunda rastlamak mümkün. Eğer yazın geri kalanında rotanızı Güney Avrupa’ya çevirecekseniz bu filmi bir kez daha izleyin derim.

HAVUZ BAŞINDA MİNİMALLİK

Başrollerini gerçek hayatta da tutkulu bir aşk yaşayan Alain Delon ve Romy Schneider’in paylaştığı “La Piscene” 1969 yılında Güneydoğu Fransa’daki Ramatuelle’de bir villada çekilmiş. Filmde Marianne karakterini canlandıran Schneider’in büyüleyici güzelliği, film mekanının muhteşem dekoruyla buluşunca minimal kostümler de daha dikkat çekici hale geliyor ve aslında bize havuz başında nasıl giyinmemiz gerektiğiyle ilgili eksiksiz ipucu veriyor. Gündüz minimal elbise ve mayolarla abartısızca şık görünüp, akşamüstü bronzlaşan teninizi hafif parlak materyaller sayesinde ortaya çıkarabilirsiniz. Jacquemus, Paco Rabanne ve Michael Kors podyumlarında, bu tarzın güncel hallerine rastlamak mümkün.





ÜÇÜNCÜ BAŞROL MAVİ ELBİSE

Gelmiş geçmiş en unutulmaz aşk filmlerinden biri olarak kabul edilen “Notebook” her sahnesiyle, romantizmi sevenlerin hafızalarına kazılı. Filmdeki hemen hemen tüm önemli sahnelerde ise en az Rachel McAdams ve Ryan Gosling kadar önemli biri daha var o da Allie karakterinin mavi elbisesi. 2019 yazının bebe mavisi elbiseleri, hem günlük hayatta giyilebilecek midi boy versiyonları hem de gece giyilebilecek uzun halleriyle Allie’nin zarif tavrına selam yolluyor. Favorilerim Brock Collection, Dolce&Gabbana ve Badgley Mischka’daki feminen modeller.