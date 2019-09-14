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    Haberler CumartesiGeçen haftadan aklımda kalanlar
    14.09.2019 - 07:50 |

    Geçen haftadan aklımda kalanlar

    Weezer öyle bir yeni şarkı çıkarmış ki dinleyince “Bu resmen Van Halen” demeden edemedim. “The End of The Game” adlı şarkının girişini dinleyin bir de Van Halen’ın “Jump” ve “Panama”sını, benzerliği göreceksiniz. Şimdilerde yepyeni şarkıların 80’ler ve 90’lara selam çakması çok moda.

    Geçen haftadan aklımda kalanlar

    Kıvılcım Ural’ın “Yıllar Sonra” adlı yeni şarkısı videosuyla birlikte geldi. Ural gitar eşliğinde hüzünlü akustik şarkılar söyleyen bir yeni şarkıcı, söz yazarı ve besteciydi. Şimdi popa doğru evrilmiş. Her iki türlü de ilgiyi hak ediyor.

    Patrick Wilson’ın “Dream for Dreaming” adlı yeni şarkısı sonbahar hüznü yaşamak istiyorum diyenlere gelebilir. Yaza neşeli veda edeyim derseniz tavsiyem Snakeships’in “Summer Fade”i olur. İnsan neşeyle hüzünlü olabiliyor.

    M83 çok ama çok acayip bir video yayınladı. Şarkının adı “Temple of Sorrow”. 9 dakikalık bu videoyu sanki Jodorowski çekmiş ama yayınlamamış gibi bir haller var. Burada sanatçı bize ne anlatmaya çalışıyor, ekran başında tartışılabilir.

    King Princess “Ain’t Together”ın videosunu yayınladı. Son dönem yeni sanatçılar arasında en heyecan verici olanlardan biri. Albüm yakında takipte kalın.

    Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong ile çok özel röportaj!Huawei'nin alt markası olan Honor, son yıllarda uygun fiyatı ve gelişmiş teknik özellikleri ile ortaya çıkan bir marka olarak göze çarpıyor. 11 Eylül çarşamba günü Honor 20'nin Türkiye lansmanına gittik ve merak edilenleri Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong'a sorduk. Honor 20 teknik özellikleri! Honor 20 Türkiye fiyatı!
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