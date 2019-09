Geçen haftadan aklımda kalanlar

Kıvılcım Ural’ın “Yıllar Sonra” adlı yeni şarkısı videosuyla birlikte geldi. Ural gitar eşliğinde hüzünlü akustik şarkılar söyleyen bir yeni şarkıcı, söz yazarı ve besteciydi. Şimdi popa doğru evrilmiş. Her iki türlü de ilgiyi hak ediyor.



Patrick Wilson’ın “Dream for Dreaming” adlı yeni şarkısı sonbahar hüznü yaşamak istiyorum diyenlere gelebilir. Yaza neşeli veda edeyim derseniz tavsiyem Snakeships’in “Summer Fade”i olur. İnsan neşeyle hüzünlü olabiliyor.



M83 çok ama çok acayip bir video yayınladı. Şarkının adı “Temple of Sorrow”. 9 dakikalık bu videoyu sanki Jodorowski çekmiş ama yayınlamamış gibi bir haller var. Burada sanatçı bize ne anlatmaya çalışıyor, ekran başında tartışılabilir.



King Princess “Ain’t Together”ın videosunu yayınladı. Son dönem yeni sanatçılar arasında en heyecan verici olanlardan biri. Albüm yakında takipte kalın.