Geçmiş ve geleceğin oyunları İstanbul’da

5-6 Ekim’de KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek etkinlikte, sokak oyunlarıyla çağımızın dijital oyunları bir arada olacak. Geleneksel sokak oyunlarımızdan seksek, istop, körebe ve beş taşın olduğu alanda e-spor turnuvaları, mobil oyun ve konsol oyun VR deneyim alanı, cosplay yarışmaları da yer alacak. Geçmiş, bugün ve geleceğin oyunlarını buluşturan festivalle, farklı kuşaklar bir arada eğlenebilecek.