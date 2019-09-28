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    HaberlerCumartesiGeçmiş ve geleceğin oyunları İstanbul’da
    28.09.2019 - 07:50 |

    Geçmiş ve geleceğin oyunları İstanbul’da

    İstanbul, hem ebeveynleri hem gençleri hem de çocukları eğlendirecek bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor: ‘İstanbul Oyun Festivali’.

    Geçmiş ve geleceğin oyunları İstanbul’da

    5-6 Ekim’de KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek etkinlikte, sokak oyunlarıyla çağımızın dijital oyunları bir arada olacak. Geleneksel sokak oyunlarımızdan seksek, istop, körebe ve beş taşın olduğu alanda e-spor turnuvaları, mobil oyun ve konsol oyun VR deneyim alanı, cosplay yarışmaları da yer alacak. Geçmiş, bugün ve geleceğin oyunlarını buluşturan festivalle, farklı kuşaklar bir arada eğlenebilecek.

     

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