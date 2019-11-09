Grease ateşi sönmüyor

Olivia Newton-John’un, “Grease” filminde giydiği siyah deri ceket ve tayt, geçtiğimiz hafta Los Angeles’ta yapılan bir açık artırmada 405 bin 700 dolara satıldı ve alıcının kimliği açıklanmadı. Dudak uçuklatan bir meblağ değil mi? Oysa belki de kostümün bütünü, iki parça kıyafet olmanın çok ötesinde, bir dönemi simgelediği için kendisine biçilen bu uçuk bedeli de hak ediyor…





Olivia Newton-John’un 1978 yapımı unutulmaz “Grease” filminde giydiği siyah deri ceket ve tayt bugün de podyumlara ilham veriyor.









O günün genç kızları torun sahibi oldu



Filmi izleyenlerin bildiği üzere bu ikonik kostüm, Sandy karakterinin hanım hanımcık, kendi halinde bir kızdan çarpıcı bir afete dönüşümünü simgeledi ve 70’lerin sonunda o yıllarda genç olan pek çok kişinin stilini etkiledi. Hatta sonunda, filmin yaratıcılarının bile beklentilerini aşarak o gençlerin torunlarına da ilham vermeyi başardığını söyleyebiliriz. Peki nedir bu stili böylesine özel kılan? Her şeyden önce şunu söylemek gerekir ki; bugünün aşırı dekolteli seksapel anlayışının aksine yalnızca dozunda omuz dekoltesiyle iddialı olmayı başarıyor, materyalleriyle vücudu sarıp “kedi kadın” etkisi yaratıyor. Beli vurgulayan kalın kemer ve kırmızı stiletto, yaklaşmakta olan 80’ler modasının habercisi gibi o günlerde ve her ikisi de çok feminen.







Victoria Beckham



Sandy’nin farklı halleri podyumda



Bu kışın ve hatta gelecek yazın koleksiyonlarına bakınca farklı markalarda, farklı Sandy izlerine rastlıyoruz. Saint Laurent podyumundaki siyah yüksek bel pantolonlar ve tulumlar, karakterin kabuğunu kırma anını hatırlatıyor. Victoria Beckham, Emilia Wickstead ve Amsale’de ise Sandy’nin hanım hanımcık, okullu kız hallerini görmek mümkün ve galiba filmi yeniden izlemek için doğru zaman bu zaman!





Saint Laurent





Bugünün ünlüleri de ona hayran









Gigi Hadid, Joanna Krupa, Jenny McCarthy… Son yıllardaki Cadılar Bayramı partilerinde “Sandy”e dönüşen genç yıldızların sayısı oldukça fazla. Bu da Grease aşkının yeni nesillerde de devam ettiğinin en güzel kanıtı.



ALIŞ-VERİŞ









Filmdeki ikonik kostümün önemli bir parçası da düşük omuzlu siyah bluzdu. Benzeri bu sezon Zara’da 159.99 lira.





Desa’daki deri ceket Sandy’nin asi haline öykünenler için ideal parça. Üstelik modası asla geçmeyecek bir model. Fiyatı 2099 lira.