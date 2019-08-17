Güncel Sanat

BİTMEDEN YETİŞİN

Unuttuklarımıza dair bir sergi

Fransız Kültür Merkezi, 1966 doğumlu Fransız fotoğraf sanatçısı Lâm Duc Hiên’in “Anne, Anneler” adlı sergisine 25 Ağustos tarihine kadar ev sahipliği yapıyor. Lâm Duc Hiên’in fotoğrafları, toplumsal olayları belgelemelerinin ötesinde gündelik yaşamda gözümüzün önünden akıp gidenleri, unuttuklarımızı veya unutturulduklarımızı bizlere sunmasıyla da oldukça sarsıcı. Fransız Kültür Merkezi’ndeki bu sergiyi mutlaka görün.

MUTLAKA GÖRÜN

Parlak güneşin ardından

Mustafa Salim Aktuğ’un “Daha Berrak bir Güneş ve Göğün Gazabı” adlı sergisi Atlas Sanat Galerisi’nde izleyicilerini karşılamaya devam ediyor. Sanatçının soyut sanat anlayışıyla gerçekleştirdiği farklı dönemlerinden derlenen seçkisi, tuvallerindeki cesur renk uygulamalarıyla günümüz şiddetine dikkat çekiyor. Sergi, 20 Eylül’e dek ziyaret edilebilir.