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    HaberlerCumartesiGüncel Sanat
    17.08.2019 - 07:50| GENCAY ALTAY

    Güncel Sanat

    Güncel Sanat

    BİTMEDEN YETİŞİN

    Unuttuklarımıza dair bir sergi

    Fransız Kültür Merkezi, 1966 doğumlu Fransız fotoğraf sanatçısı Lâm Duc Hiên’in “Anne, Anneler” adlı sergisine 25 Ağustos tarihine kadar ev sahipliği yapıyor. Lâm Duc Hiên’in fotoğrafları, toplumsal olayları belgelemelerinin ötesinde gündelik yaşamda gözümüzün önünden akıp gidenleri, unuttuklarımızı veya unutturulduklarımızı bizlere sunmasıyla da oldukça sarsıcı. Fransız Kültür Merkezi’ndeki bu sergiyi mutlaka görün.

    Güncel Sanat

    MUTLAKA GÖRÜN

    Parlak güneşin ardından

    Mustafa Salim Aktuğ’un “Daha Berrak bir Güneş ve Göğün Gazabı” adlı sergisi Atlas Sanat Galerisi’nde izleyicilerini karşılamaya devam ediyor. Sanatçının soyut sanat anlayışıyla gerçekleştirdiği farklı dönemlerinden derlenen seçkisi, tuvallerindeki cesur renk uygulamalarıyla günümüz şiddetine dikkat çekiyor. Sergi, 20  Eylül’e dek ziyaret edilebilir.

    Güncel Sanat

    Sıla söyledi, Hazer Amani dinlediBodrum Antik Tiyatro'da konser veren Sıla Gençoğlu’nu, sevgilisi Hazer Amani yalnız bırakmadı. Konser alanına gelmeyen Amani, ünlü şarkıcıyı kulisten dinlemeyi tercih etti.
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