Güncel Sanat

MUTLAKA GÖRÜN

23 tasarımcı bir arada

Aralarında Can Yalman, Defne Koz, Derin Sarıyer, Erdem Akan, Hussein Chalayan, Ömür Tokgöz, Sema Topaloğlu, Serhan Gürkan, SUPER NORMAL’in bulunduğu Türkiye’den 23 tasarımcı Beyoğlu’ndaki .han adlı mekândaki sergiyle bir araya geliyor. Bige Ökten’in küratörlüğünü üstlendiği sergiye; sanatçı ve tasarımcı konuşmaları, sergi turları ve paralel etkinlikler eşlik edecek. Sergiyi 1 Aralık 2019’a dek görebilirsiniz.

BİTMEDEN YETİŞİN

Haftada 6 gün, günde 6 saat süren performans

Performans sanatçısı Leman Sevda Darıcıoğlu; Ağustos ayı boyunca, haftada 6 gün, günde 6 saat sürecek olan performansı Bilsart’ın İstanbul’da bulunan mekânında ve Performistanbul’un YouTube kanalından canlı olarak izlenebiliyor. Her güne, altı yüzeyli bir zarı atarak başlayan ve zardaki rakama göre eylemlerini belirleyen sanatçının ne yapacağını hâlâ görmediyseniz 31 Ağustos’a kadar Bilsart’ı ziyaret edebilir veya Performistanbul’un YouTube kanalına göz atabilirsiniz.