BİST97.1491,84EURO6,430,44 USD5,76-0,20ALTIN282,711,71
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerCumartesiGüncel Sanat
    24.08.2019 - 07:50| GENCAY ALTAY

    Güncel Sanat

    Güncel Sanat

    MUTLAKA GÖRÜN

    23 tasarımcı bir arada

    Aralarında Can Yalman, Defne Koz, Derin Sarıyer, Erdem Akan, Hussein Chalayan, Ömür Tokgöz, Sema Topaloğlu, Serhan Gürkan, SUPER NORMAL’in bulunduğu Türkiye’den 23 tasarımcı Beyoğlu’ndaki .han adlı mekândaki sergiyle bir araya geliyor. Bige Ökten’in küratörlüğünü üstlendiği sergiye; sanatçı ve tasarımcı konuşmaları, sergi turları ve paralel etkinlikler eşlik edecek. Sergiyi 1 Aralık 2019’a dek görebilirsiniz.

    Güncel Sanat

    BİTMEDEN YETİŞİN

    Haftada 6 gün, günde 6 saat süren performans

    Performans sanatçısı Leman Sevda Darıcıoğlu; Ağustos ayı boyunca, haftada 6 gün, günde 6 saat sürecek olan performansı Bilsart’ın İstanbul’da bulunan mekânında ve Performistanbul’un YouTube kanalından canlı olarak izlenebiliyor. Her güne, altı yüzeyli bir zarı atarak başlayan ve zardaki rakama göre eylemlerini belirleyen sanatçının ne yapacağını hâlâ görmediyseniz 31 Ağustos’a kadar Bilsart’ı ziyaret edebilir veya Performistanbul’un YouTube kanalına göz atabilirsiniz.

    Güncel Sanat

    17 Ağustos depreminin hikayesi: YarımBüyük acıların yaşandığı 17 Ağustos depreminin anlatıldığı dizinin süpervizörlüğünü oyuncu Fikret Kuşkan yapıyor. Genç oyuncu Fırat Temir ise ‘Yarım’da depremin ardından stres bozukluğu hastası olan 'Rüzgâr' karakterine hayat veriyor.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Ergene’nin 4 katı su çekiliyor’

    ‘Ergene’nin 4 katı su çekiliyor’

    45 yerde muhtarlık seçimi yenilenecek

    45 yerde muhtarlık seçimi yenilenecek

    Siparişe değil ölüme gönderdiler!

    Siparişe değil ölüme gönderdiler!

    Şimdi de ‘Drakula böceği’ tehlikesi

    Şimdi de ‘Drakula böceği’ tehlikesi

    Sıradaki Haber