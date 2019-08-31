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    HaberlerCumartesiGüncel Sanat
    31.08.2019 - 07:50| GENCEY ALTAY

    Güncel Sanat

    Güncel Sanat

    BİTMEDEN YETİŞİN

    Beş günlük üretim

    Halka Sanat Projesi, Pop-up sergi projesiyle farklı coğrafyalardan iki çağdaş sanatçıyı İstanbul’da bir araya getiriyor. Sanatçılar, kendilerine temin edilen mekânda beş gün boyunca üretimlerini gerçekleştirdikten sonra, bugün saat 19.00’a dek yapıtlarını sergileyebilecek.

    Güncel Sanat

    MUTLAKA GÖRÜN

    Pera Müzesi’nde çocukla sanat

    “Yaz Yaz Yaz’19” sergisi, Pera Müzesi’nde yaz boyunca çocuklara özel düzenlenen atölyelerin çıktılarını ağırlıyor. 8 Ağustos’ta açılan sergi, Pera Öğrenme Atölyesi’nde 22 Eylül’e dek çocuklarla ziyaret edilebilir.

    Güncel Sanat

    Başka bir kahramanlık öyküsü

    Düzenbaz bir bilim insanı tarafından bir araya getirilen, süper güçleriyle uyumsuz ve bir şekilde toplum dışı kalmış süper kahramanların dünyayı kurtarma mücadelesini konu edinen “Doom Patrol” farklı bir kahramanlık hikayesi sunuyor. Başrollerinde Diane Guerrero ve Timothy Dalton’ın yer aldığı diziyi beIN SERIES SCI-FI’dan izleyebilirsiniz.

     

    30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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