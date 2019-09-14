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    HaberlerCumartesiGüncel Sanat
    14.09.2019 - 07:50 | | GİZEM ÇETİMEN

    Güncel Sanat

    Güncel Sanat

    BİTMEDEN YETİŞİN

    Halil Altındere’nin sihirli dünyasına yolculuk

    Güncel sanatın öncü isimlerinden biri olan Halil Altındere’nin “Abrakadabra” isimli solo sergisi Yapı Kredi Kültür Binası’nda ziyaretçilerini bekliyor. 3 Kasım tarihine kadar gezilebilecek sergide izleyiciler, sanatçının son dönemde ürettiği tüm üç boyutlu çalışmaları, hiper-realistik heykelleri, bronz işleri ile enstalasyon çalışmalarını görebilecekler. Ayrıca sergi kapsamında sihirbaz Kubilay “QB” Tunçer’in yetişkinlere ve çocuklara özel olarak sihir ve sanat ilişkisini sorgulayan performansları da olacak.

    Güncel Sanat

    Halil Altındere’nin “Art Lover” adlı eseri.

    MUTLAKA GÖRÜN

    Dünya’nın geleceği bu sergide

    İKSV tarafından düzenlenen 16. İstanbul Bienali, bu yıl ziyaretçilerini, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin Tophane’deki yeni binası, Pera Müzesi ve Büyükada’da ağırlıyor. “Yedinci Kıta” başlığıyla günümüzün en büyük sorunlarından biri olan ekolojiyi farklı açılardan ele alan eserlerin bulunduğu bienali, 10 Kasım tarihine kadar ücretsiz olarak gezebilirsiniz. Ayrıca dünyaca ünlü sanatçı Monster Chetwynd’ın İstanbul’a armağan ettiği “Gorgon’un Oyun Alanı” başlıklı kalıcı yerleştirmesini de görmeden geçmeyin.

    Güncel Sanat

     

     

     

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