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    HaberlerCumartesiGüncel sanat
    28.09.2019 - 07:50 | | GİZEM ÇETİMEN

    Güncel sanat

    Güncel sanat

    BİTMEDEN YETİŞİN

    Sembol dilinden konuşuyor

    CANAN’ın “Muhabbet & Kehanet & Saadet” isimli sergisi, 4 Eylül tarihinde Daire Sanat’ta ziyaretçilerine kapılarını açtı. Sergiye gelen izleyiciler, CANAN’ın daha önce sergilenmemiş “Muhabbet Serisi” ve “Sevişgenler (Aşıklar) Serisi”nden eserlerini ve “Striga” isimli eserini görme fırsatı yakalayacaklar. Sergi içinde yer alan yapıtlar, sanat ile izleyici arasında semboller diliyle bir ilişki kuruyor.

    Güncel sanat

    CANAN, Sevişgenler Serisi, Sonsuz Aşk 2019

     

    MUTLAKA GÖRÜN

    Pusulasız bir yolculuğun güncesi

    Şilili sanatçı Maria Paz Bascunan’ın “Syncretic” isimli yeni sergisi KRANK Art Gallery’de izleyicilerini bekliyor. Sanatçı izleyene gündelik hayatın gerilimleriyle dolu bir sınır bölgesine davet ediyor. İç içe geçmiş ipler topluluğunun yarattığı gerilim odak noktası. Sergiyi 9 Kasım tarihine kadar görebilirsiniz.

    Güncel sanat

    27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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