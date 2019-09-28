Güncel sanat

BİTMEDEN YETİŞİN

Sembol dilinden konuşuyor

CANAN’ın “Muhabbet & Kehanet & Saadet” isimli sergisi, 4 Eylül tarihinde Daire Sanat’ta ziyaretçilerine kapılarını açtı. Sergiye gelen izleyiciler, CANAN’ın daha önce sergilenmemiş “Muhabbet Serisi” ve “Sevişgenler (Aşıklar) Serisi”nden eserlerini ve “Striga” isimli eserini görme fırsatı yakalayacaklar. Sergi içinde yer alan yapıtlar, sanat ile izleyici arasında semboller diliyle bir ilişki kuruyor.

CANAN, Sevişgenler Serisi, Sonsuz Aşk 2019

MUTLAKA GÖRÜN

Pusulasız bir yolculuğun güncesi

Şilili sanatçı Maria Paz Bascunan’ın “Syncretic” isimli yeni sergisi KRANK Art Gallery’de izleyicilerini bekliyor. Sanatçı izleyene gündelik hayatın gerilimleriyle dolu bir sınır bölgesine davet ediyor. İç içe geçmiş ipler topluluğunun yarattığı gerilim odak noktası. Sergiyi 9 Kasım tarihine kadar görebilirsiniz.