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    HaberlerCumartesiGüncel sanat
    05.10.2019 - 07:50 | | GİZEM ÇETİMEN

    Güncel sanat

    Güncel sanat

    BİTMEDEN YETİŞİN

    Eğlence kavramını irdeleyen bir sergi

    Murat Palta’nın x-ist’te gerçekleşen üçüncü kişisel sergisi “All Work and No Play”i 19 Ekim tarihine kadar görebilirsiniz. Palta, bu sergide eğlence sektörü ve güncel olayların eğlence teması üzerinde nasıl birleştiğine odaklanıyor. Eğlence kavramının zaman öldürmeyle eşleştiği bir dünyada olmanın doğal sonucunu eleştirel bir bakış getirmeden irdeleyen sanatçı, gerçek dünyada yaşanan olay ve durumları bu dünyanın bir parçasına dönüştürüyor.

    Güncel sanat

    Murat Palta’nın “That’s all folks” adlı eseri

    MUTLAKA GÖRÜN

    Mitolojik canavarların öyküleri

    Aslı Ekim’in “Gece Gezenler” isimli kişisel sergisi, Trump Art Gallery’de 1 Ekim’de kapılarını ziyaretçilerine açtı. Sanatçının Türk mitolojisinin canavarları üzerine yaptığı uzun soluklu araştırmalar sonucunda ortaya çıkan sergide 35’e yakın eser yer alıyor. Ekim, eserlerini Gulyabani, Kayış Baldır ve Kiştey’in öykülerini anlatan semboller eşliğinde yağlı boya, akrilik ve çeşitli tekniklerle resmetmiş. Sergiyi 31 Ekim’e kadar görebilirsiniz.

    Güncel sanat

     

     

     

    4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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