Güncel sanat

BİTMEDEN YETİŞİN

Eğlence kavramını irdeleyen bir sergi

Murat Palta’nın x-ist’te gerçekleşen üçüncü kişisel sergisi “All Work and No Play”i 19 Ekim tarihine kadar görebilirsiniz. Palta, bu sergide eğlence sektörü ve güncel olayların eğlence teması üzerinde nasıl birleştiğine odaklanıyor. Eğlence kavramının zaman öldürmeyle eşleştiği bir dünyada olmanın doğal sonucunu eleştirel bir bakış getirmeden irdeleyen sanatçı, gerçek dünyada yaşanan olay ve durumları bu dünyanın bir parçasına dönüştürüyor.

Murat Palta’nın “That’s all folks” adlı eseri

MUTLAKA GÖRÜN

Mitolojik canavarların öyküleri

Aslı Ekim’in “Gece Gezenler” isimli kişisel sergisi, Trump Art Gallery’de 1 Ekim’de kapılarını ziyaretçilerine açtı. Sanatçının Türk mitolojisinin canavarları üzerine yaptığı uzun soluklu araştırmalar sonucunda ortaya çıkan sergide 35’e yakın eser yer alıyor. Ekim, eserlerini Gulyabani, Kayış Baldır ve Kiştey’in öykülerini anlatan semboller eşliğinde yağlı boya, akrilik ve çeşitli tekniklerle resmetmiş. Sergiyi 31 Ekim’e kadar görebilirsiniz.