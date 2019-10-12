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    HaberlerCumartesiGüncel sanat
    12.10.2019 - 07:50 | | Gizem Çetinmen

    Güncel sanat

    Güncel sanat

    MUTLAKA GÖRÜN

    Koleksiyon sergisi

    “Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan Renkler” sergisi, 14 Kasım tarihine kadar Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde izleyicisini bekliyor.

    Sergiye gelen ziyaretçiler Aliye Berger, Nejad Melih Devrim ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserlerini görme fırsatı yakalayacak.

    Taze açılıyor

    “Future Perfect” sergisi Türkiye’de

    Güncel sanat



    Almanya’da yaşayan genç bir sanatçı neslinin önemli 15 temsilcisinin üretimlerinin bir araya geldiği “Future Perfect” sergisi 19 Ocak 2020 tarihine kadar Müze Evliyagil’de ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergide heykel, resim, fotoğraf ve film alanlarında üretilmiş eserler yer alıyor. Sanatçılar bu eserleriyle geleceğe dair çeşitli eylem ve oyun mekânları tasarlarken önemli toplumsal sorunları da sanatsal kavramlara “çeviriyorlar”.

    12 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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