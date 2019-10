Güncel sanat

TAZE AÇILDI



Hassas ve geçici bir an



Yunus Emre Erdoğan ile Avusturyalı sanatçı Clemens Wolf’un son dönem işlerini kapsayan “İlişkiler” adlı sergisi Sanatorium’da kapılarını izleyicilerine açtı. Yunus Emre Erdoğan çalışmalarında yerler ve objelere, onların ışık ve mekânın çeperleriyle etkileşimine gözünü dikiyor. Clemens Wolf ise eserlerinde temsil ve soyutlama arasındaki bir düşünme halini sunuyor. 1 Aralık tarihine kadar sürecek sergide, izleyiciler iki sanatçının da tuvallerini görme fırsatı yakalayacak.



BİTMEDEN YETİŞİNİ



Sanatçı ve mahalleli bir arada









“halka sanat projesi”, 3 Kasım tarihine kadar “Mahalle Bayrak Direkleri Projesi/ Galeri Olarak Sokak” sergisine ev sahipliği yapıyor. San Francisco merkezli Artship Initiatives’ın bu projesi, Kuzey Oakland’daki Golden Gate mahallesinde yaşayan insanlar için mahallelilerle birlikte yaptıkları yarı-kalıcı heykellerden oluşuyor. Sergiye gelen ziyaretçiler, sanat aracılığıyla topluluk oluşturmayı amaçlayarak sanatçı ve mahalle halkının birlikte ürettiği çalışmalara ait görsel ve video içeren çeşitli dökümantasyonları görme fırsatı yakalayacak.



Televizyonda N'oluyo



Bir çizgi roman uyarlaması









Alan Moore’un rekorlar kıran çizgi romanından uyarlanan “Watchmen” son yılların en merak edilen uyarlamalarından biriydi. İlk bölümüyle olumlu yorumlar alarak yolculuğuna başlayan dizinin başrollerinde Regina King, Don Johnson ve Tim Blake Nelson yer alıyor. Dizinin ilk sezonunun dokuz bölüm, her bir bölümünün bir saat olduğunu da not düşelim. Diziyi beIN SERIES SCI-FI’dan izleyebilirsiniz.