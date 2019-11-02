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    HaberlerCumartesiGüncel Sanat
    02.11.2019 - 07:50 | | GİZEM ÇETİMEN

    Güncel Sanat

    Güncel Sanat

    BİTMEDEN YETİŞİN
    Kültürel ve yaşamsal alandaki zıtlıklar

    Mevlüt Akyıldız’ın “Terazi Lastik Cimnastik” adlı sergisi, Gallery 11.17’de izleyicisiyle buluşuyor. 1 Aralık tarihine kadar devam eden sergiyi ziyaret edenler sanatçının 30’a yakın camaltı resmi ve 12 heykelini görme fırsatı yakalayacak. Sanatçı eserlerinde kültürel ve yaşamsal alanlardaki zıtlıkların birliğinin işlenişini izleyicilerine aktarıyor.

    Güncel Sanat



    Mevlüt Akyıldız’ın “Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül ahbap ister kahve bahane” eseri

    MUTLAKA GÖRÜN
    İstanbul’un ölçüsüz büyümesini gösteren bir sergi

    Güncel Sanat



    İstanbul Fransız Kültür Merkezi, mimar Sinan Longie ve antropolog Yoann Morvan’ın birlikte sundukları “Mega İstanbul” isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. 4 Aralık’a kadar görülebilecek sergi, İstanbul’un çarpıcı derecede hızlı ve ölçüsüz kentsel büyümesini fotoğraflarla gözler önüne seriyor. Sergiye gelen ziyaretçiler, Osmanlı İmparatorluğu’nun eski başkentinin çok katmanlı kentleşme yığınlarının üzerinin, günümüzde artık 16 milyon nüfusa sahip bir megapolle kaplı olduğunu görüyorlar.

    Televizyonda N'oluyo

    Tansiyonu düşmüyor

    Güncel Sanat



    “İdeal bir dünyada hayatta kalmak kolay olabilir. Ya ideal olmayan bir dünyada?” Post-apokaliptik bir dünyada geçen “Daybreak” mizahı bol, gençlik dramalı ve tansiyonunu kaybetmeyen bir iş. Zombi teması üzerinden ilerleyen dizinin sekiz bölüm olan ilk sezonunu bir çırpıda bitirmeniz olası. Başrollerinde Colin Ford, Alyvia Alyn Lind ve Sophie Simnett’in yer aldığı dizinin IMDb puanı 7.1. Diziyi Netflix Türkiye’den izleyebilirsiniz.


    Sokakları 'cadılar' bastıAntalya'nın tarihi Kaleiçi sokaklarında korkutucu kostümler giyerek 'Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar ilgiyle izlendi.
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