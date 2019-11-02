Güncel Sanat

BİTMEDEN YETİŞİN

Kültürel ve yaşamsal alandaki zıtlıklar



Mevlüt Akyıldız’ın “Terazi Lastik Cimnastik” adlı sergisi, Gallery 11.17’de izleyicisiyle buluşuyor. 1 Aralık tarihine kadar devam eden sergiyi ziyaret edenler sanatçının 30’a yakın camaltı resmi ve 12 heykelini görme fırsatı yakalayacak. Sanatçı eserlerinde kültürel ve yaşamsal alanlardaki zıtlıkların birliğinin işlenişini izleyicilerine aktarıyor.









Mevlüt Akyıldız’ın “Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül ahbap ister kahve bahane” eseri



MUTLAKA GÖRÜN

İstanbul’un ölçüsüz büyümesini gösteren bir sergi









İstanbul Fransız Kültür Merkezi, mimar Sinan Longie ve antropolog Yoann Morvan’ın birlikte sundukları “Mega İstanbul” isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. 4 Aralık’a kadar görülebilecek sergi, İstanbul’un çarpıcı derecede hızlı ve ölçüsüz kentsel büyümesini fotoğraflarla gözler önüne seriyor. Sergiye gelen ziyaretçiler, Osmanlı İmparatorluğu’nun eski başkentinin çok katmanlı kentleşme yığınlarının üzerinin, günümüzde artık 16 milyon nüfusa sahip bir megapolle kaplı olduğunu görüyorlar.



Televizyonda N'oluyo

Tansiyonu düşmüyor









“İdeal bir dünyada hayatta kalmak kolay olabilir. Ya ideal olmayan bir dünyada?” Post-apokaliptik bir dünyada geçen “Daybreak” mizahı bol, gençlik dramalı ve tansiyonunu kaybetmeyen bir iş. Zombi teması üzerinden ilerleyen dizinin sekiz bölüm olan ilk sezonunu bir çırpıda bitirmeniz olası. Başrollerinde Colin Ford, Alyvia Alyn Lind ve Sophie Simnett’in yer aldığı dizinin IMDb puanı 7.1. Diziyi Netflix Türkiye’den izleyebilirsiniz.





