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    09.11.2019 - 07:50 |

    Güncel Sanat

    Güncel Sanat

    TAZE AÇILDI

    Bugünün tanrılaştırılan bireyleri

    Art On İstanbul, Evren Sungur’un 5’inci kişisel sergisi “Tanrı Kompleksi”ne ev sahipliği yapıyor. Sungur, eserlerinde iktidar tarafından sipariş edilen ve insan eliyle yapılan arkaik tanrı heykellerini merkeze alıyor. Ayrıca sanatçı, bu merkezin referansları ile bugünün tanrılaştırılan bireylerini de düşleyerek eserlerine yansıtıyor. Sergiyi, 7 Aralık tarihine kadar görebilirsiniz.

    Bitmeden Yetişin

    Müzik, zaman ve mekân ilişkisi

    Güncel Sanat

    HADİYE CANGÖKÇE

    Füsun Onur’un “Oda Müziği” isimli sergisi, 30 Kasım’a dek Galeri Nev İstanbul’da ziyaretçilerini bekliyor. Onur, sergi için galeri mekânının zeminine yerleştirdiği gü ndelik nesnelerle müzik, zaman ve mekân ilişkisini kurguluyor.


    Güncel Sanat

    KAYHAN KAYGUSUZ / Evren Sungur“İsimsiz” adlı eseri.

    8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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