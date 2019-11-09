Güncel Sanat

TAZE AÇILDI



Bugünün tanrılaştırılan bireyleri



Art On İstanbul, Evren Sungur’un 5’inci kişisel sergisi “Tanrı Kompleksi”ne ev sahipliği yapıyor. Sungur, eserlerinde iktidar tarafından sipariş edilen ve insan eliyle yapılan arkaik tanrı heykellerini merkeze alıyor. Ayrıca sanatçı, bu merkezin referansları ile bugünün tanrılaştırılan bireylerini de düşleyerek eserlerine yansıtıyor. Sergiyi, 7 Aralık tarihine kadar görebilirsiniz.



Bitmeden Yetişin



Müzik, zaman ve mekân ilişkisi





HADİYE CANGÖKÇE



Füsun Onur’un “Oda Müziği” isimli sergisi, 30 Kasım’a dek Galeri Nev İstanbul’da ziyaretçilerini bekliyor. Onur, sergi için galeri mekânının zeminine yerleştirdiği gü ndelik nesnelerle müzik, zaman ve mekân ilişkisini kurguluyor.







KAYHAN KAYGUSUZ / Evren Sungur“İsimsiz” adlı eseri.

