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    16.11.2019 - 07:50 | | Gizem Çetinmen

    Güncel Sanat

    BİTMEDEN YETİŞİN

    Genç sanatçılardan 120 eser

    Güncel Sanat

    Osman Törer’in “Yeşil Kaportalı Makine” isimli eseri.

    Güzel sanatlar öğrenimlerini yeni bitirmiş genç sanatçıların eserlerinin sergilendiği BASE, Akaretler Sıraevler’de sanat severleri bekliyor. Sergiye gelen ziyaretçiler, 30 üniversiteden 107 yeni mezun sanatçının 120 yapıtını görme imkanı buluyor. Sergiyi yarın akşama dek görebilirsiniz.

    Taze açılıyor

    Tekinsiz bir yolculuk

    Güncel Sanat



    Aykut Öz’ün “Güneşin Sustuğu Yer” adlı kişisel sergisi Galeri Bu’da izleyicileriyle buluşuyor. 7 Aralık tarihine kadar sürecek sergide, Öz’ün cehennem imgesini sorgulayarak yarattığı heykel, resim, video ve mekana özgü yerleştirmeleri yer alıyor. Ayrıca sanatçı, eserleriyle izleyicisini tanıdık nesne ve mekanlar yaratarak cehennemde meraklı ve tekinsiz bir yolculuğa çıkarıyor.

    Yeni bir efsane mi geliyor? His Dark Materials

    Güncel Sanat



    “Yeni Game of Thrones mu geliyor?” diye hakkında bol yorum yapılan “His Dark Materials” sonunda başladı. Başrollerinde Kit Connor, Archie Barnes, Dafne Keen, Andrew Scott, Ruth Wilson ve James McAvoy’un yer aldığı dizi ilk iki bölümüyle beklenen patlamayı yapamadı. Ancak potansiyeli yüksek ve ilerleyen bölümlerde hikayesi açılacak gibi görünüyor. Philip Pullman’ın üçlemesinden uyarlanan diziyi beIN SERIES SCI-FI’dan izleyebilirsiniz.

    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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