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    30.11.2019 - 07:50 | | Gizem Çetimen

    Güncel Sanat

    Güncel Sanat

    BİTMEDEN YETİŞİN

    Varoluşsal insanlık durumu

    Güncel Sanat

    Mehmet Güleryüz’ün eseri.

    Bu yıl 4’üncüsü gerçekleşen “Bashibazouk” adlı grup sergisi Ekavart Gallery’de ziyaretçilerini bekliyor. “Bashibazouk” serisinin son bölümü olan bu sergide, Mehmet Güleryüz, Can Pekdemir, Lale Tara ve Nathalie Mamboury’nin eserleri yer alıyor. Sanatçılar eserlerinde, hepimizin acısını çektiği varoluşsal insanlık durumunun, biz insan olmayana dek devam edeceğini vurguluyor. Sergiyi 28 Aralık tarihine kadar görebilirsiniz.

    Taze açılıyor

    “Her ressam Akdeniz’den geçmeli”

    Güncel Sanat



    Çağdaş Türk resminin önemli ustalarından Yavuz Tanyeli, “Akdeniz Etkisi” adlı kişisel sergisiyle C.A.M Galeri’de izleyicisiyle buluşuyor. Kendini bir öykücü olarak nitelendiren Tanyeli, sergideki eserleriyle Akdeniz’e olan hayranlığını dile getiriyor. “Her ressam Akdeniz’den geçmeli” diyen ressamın, sergisini 11 Ocak’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

    29 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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