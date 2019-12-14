Güncel Sanat

TAZE AÇILDI

İmkan ve imkansızlık



İsmet Doğan’ın “Hiçbir Yerdeyiz” adlı kişisel sergisi Labirent Sanat’ta ziyaretçilerini bekliyor. Doğan, sergideki eserlerinde varlığın dünyaya ya da kendi bedenine aidiyetinin imkan ve imkansızlığını tartışıyor. Ayrıca sergide, sanatçının son dönem “Eksiklik” serisi ve serginin kavram çerçevesiyle bütünlük gösteren dönemlerine ait yerleştirmeleri yer alıyor. Sergiyi 11 Ocak 2020 tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz.









İsmet Doğan’ın “Kırık Ekran - Eksiklik Serisi”

BİTMEDEN YETİŞİN



Latin Amerika’dan oyuncaklar









İstanbul Oyuncak Müzesi, Venezuelalı sanatçı Mairo Calderon’un “Ahşaptan Masallar” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergiye gelen ziyaretçiler, Calderon’un ülkesinin geleneklerinden, oyunlarından ve oyuncaklarından esinlenerek yaptığı 42 ahşap eseri görebilecekler. Ayrıca sergiye gelenler Latin Amerika ve Karayipler’deki yaşamı ve oyuncak yapım geleneklerini de tanıma şansı buluyor.

ETKİNLİK



Bugün ve yarın Akmerkez’in ev sahipliği yaptığı FloralFest’te tasarımcıların hazırladığı özel dekorların içerisinde çeşitli atölyeler yer alıyor. Katılım ücretsiz.









Bebek Konseri - Şekerleme Diyarında Erken Yılbaşı Kutlaması saat 10.30’da Pera Müzesi’nde gerçekleşiyor. Konserde bebekler ve çocuklar hem bir balerinle tanışma hem de onunla beraber dans edip masalın parçası olma şansı yakalayacak. Biletler 60 lira.