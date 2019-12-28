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    28.12.2019 - 07:50 | | Gizem Çetinmen

    Güncel Sanat

    Güncel Sanat

    TAZE AÇILDI

    Amazonlara bir yolculuk

    Güncel Sanat



    Zeynep Solakoğlu’nun “Amazonia” adlı kişisel sergisi Pilevneli Dolapdere’de açıldı. Solakoğlu sergisinde mitolojide var olan Amazonların güncel bir yorumunu izleyicisine sunuyor. Solakoğlu eserleri aracılığıyla cinsiyet rollerini, geleneksel maskülen ve feminen kalıpları araştırıyor. Sergiyi 19 Ocak 2020’ye kadar görebilirsiniz.

    MUTLAKA GÖRÜN

    Güncel Sanat



    Tarihe yolculuk

    İstanbul Araştırma Enstitüsü, Osmanlı elyazması kültürünü yeniden gündeme getiren “Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikayeler” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, elyazmaları üzerinden Osmanlı toplumunda çok dillilik, gündelik hayat, toplumsal cinsiyet gibi konuları izleyiciye sunuyor. Sergiyi 25 Temmuz 2020 tarihine kadar görebilirsiniz.

    BİTMEDEN YETİŞİN

    Masal kitabından çıkan sergi

    Güncel Sanat



    Can Göknil’in geçtiğimiz günlerde çıkan kitabı “Ressam Masalı”nda yer alan resimlerden oluşan bir sergiyi Bozlu Art Project’te görebilirsiniz. Ziyaretçiler, kitaptaki kahramanların aralarında Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa, Fikret Mualla’nın olduğu pek çok usta ressamla karşılaşma hikayesini çizimlerde görme imkanı buluyor. Ayrıca sergide Esma ve Murat Ertel’in kitaptan yola çıkarak hazırladığı ses ve video enstalasyonu da yer alıyor. Sergiyi 1 Şubat 2020’ye kadar ziyaret edebilirsiniz.

    2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
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