Güncel Sanat

TAZE AÇILDI



Amazonlara bir yolculuk









Zeynep Solakoğlu’nun “Amazonia” adlı kişisel sergisi Pilevneli Dolapdere’de açıldı. Solakoğlu sergisinde mitolojide var olan Amazonların güncel bir yorumunu izleyicisine sunuyor. Solakoğlu eserleri aracılığıyla cinsiyet rollerini, geleneksel maskülen ve feminen kalıpları araştırıyor. Sergiyi 19 Ocak 2020’ye kadar görebilirsiniz.



MUTLAKA GÖRÜN









Tarihe yolculuk



İstanbul Araştırma Enstitüsü, Osmanlı elyazması kültürünü yeniden gündeme getiren “Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikayeler” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, elyazmaları üzerinden Osmanlı toplumunda çok dillilik, gündelik hayat, toplumsal cinsiyet gibi konuları izleyiciye sunuyor. Sergiyi 25 Temmuz 2020 tarihine kadar görebilirsiniz.



BİTMEDEN YETİŞİN



Masal kitabından çıkan sergi









Can Göknil’in geçtiğimiz günlerde çıkan kitabı “Ressam Masalı”nda yer alan resimlerden oluşan bir sergiyi Bozlu Art Project’te görebilirsiniz. Ziyaretçiler, kitaptaki kahramanların aralarında Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa, Fikret Mualla’nın olduğu pek çok usta ressamla karşılaşma hikayesini çizimlerde görme imkanı buluyor. Ayrıca sergide Esma ve Murat Ertel’in kitaptan yola çıkarak hazırladığı ses ve video enstalasyonu da yer alıyor. Sergiyi 1 Şubat 2020’ye kadar ziyaret edebilirsiniz.

