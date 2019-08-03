Güneyin denizlerdeki elçisi Marmaris

Ege’nin her yanı cennet lakin Marmaris denilince akan sular durur. Bu nedenle M.I.Y.C’den (Marmaris Uluslararası Yat Kulübü) gelen önemli bir haberi paylaşmak farz oldu. Bu yıl 30’uncusu gerçekleştirilecek Marmaris Uluslararası Yarış Haftası ilçeye canlılık katacak. 2019’da 28-29 Ekim Netsel Marina, 30-31 Ekim Setur Marina, 01 Kasım Ergo Günü olarak belirlendi. 26 Ekim-01 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek uluslararası yarışta boy göstermek isteyenler www.miyc.org sitesinden veya (252) 4133877 no’lu telefondan bilgi edinebilir. Ücretleri kısaca paylaşayım, 7-11 metre arasındaki tekneler 250 euro, 12-14 metre olanlar 300 euro, 15 metre üzeri yelkenliler 350 euro ödeyecek. Katılım payına gelince, bu yıl için kişi başına ücret 125 euro olarak belirlendi. Tekne kayıt bedellerinin en geç 25 Ekim 2019 tarihine kadar M.I.Y.C’nin banka hesabına yatırılması gerekiyor. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cem Tekdağ, Türkiye’ye uzun soluklu ve uluslararası saygınlığı olan bir yarış kazandırdıklarını belirtiyor. Deneyimli denizci Turizm Bakanlığı’na çağrıda bulunarak “Yarışlarımıza yaklaşık bin kişi katılıyor. Bu oldukça önemli bir sayı. Kendi gayretlerimizle sponsorlar buluyoruz ancak Turizm Bakanlığımızın desteği de çok önemli. Bu konuda Ankara’dan gelecek müjdeli haberleri bekliyoruz” diyor.

Bakanlığın bu konuya yönelik ilgisine köşem her zaman açık. M.I.Y.C yönetimiyle birlikte konunun takipçisiyim. 2019’a yetişir mi bilemem lakin gelecek seneler için güzel adımlar atılacağına inanıyorum. Yarış haftasında rüzgara meydan okuyacak ekiplere şimdiden başarılar diliyor, fotoğraf desteği için M.I.Y.C yönetimine teşekkür ediyorum.

KAYITSIZ 3

O kotra armalı 7.95 metre boyundaki ahşap bir yelkenli değil sadece. Cumhuriyet dönemi Türk denizciliğinin atası olan Sadun Ağabey’in değerli eşi Oda Boro ile hayat verdiği “Kısmet” gibi efsane bir tekne. İzmir Karşıyakalı usta denizcimiz Özkan Gülkaynak’ın eseri. 2006-2009 arasında gerçekleştirdiği dünya seyahatiyle ustasının hayallerini gerçeğe çeviren harika bir yelkenli. Teos Marina’ya ne zaman yolum düşse onu hayranlıkla izlerim. Edindiğim bilgiye göre İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kayıtsız 3’ü sergilemek için Karşıyaka sahilinde uygun alan arıyor. Başkan Tunç Soyer’i tebrik ediyor ve bu konuyu en kısa zamanda sonuçlandırmalarını diliyorum. Gelişmeleri önümüzdeki yazılarda aktaracağım.

LEZZET

D-Resort Göcek’e yolu düşenlerin mönüde bulunan patlıcanlı pideyi denemelerini öneriyorum. D-Marin Türkiye Operasyon Direktörü değerli dostum Onur Ugan’ın tavsiyesiyle The Breeze’de oldukça farklı bir lezzetle tanıştım. Servis özenli, mekan denizle iç içe. Şimdiden afiyet olsun. Telefon: (252)6452758

BAŞARI

Gdynia-Polonya’da düzenlenen World Sailing Dünya Gençler Şampiyonası’nda Milli sporcumuz Yiğit Yalçın Çitak, Laser Radial Erkekler sınıfında altın madalyanın sahibi oldu. 57 ülkenin mücadele ettiği yarışlarda Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı sporcusu Çıtak, 9 yarış sonunda elde ettiği 56 net puanla zirveye çıktı. Tebrikler sevgili Yiğit, yolun ve bahtın her daim açık olsun. Türkiye Optimist Takım Şampiyonası da Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Birinciliği Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü elde ederken, Göztepe Yelken ikinci, Galatasaray ise üçüncü oldu. Bu sonuçlarla birlikte Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ülkemizi Optimist Avrupa Takım Şampiyonası’nda temsil etme hakkını kazandı. Sporcularımızı, ailelerini, kulüplerini ve TYF yönetimini kutluyorum.

Gelecek yazım 17 Ağustos Cumartesi günü. Denizlerdeki tüm dostların pruvası neta, rüzgar kolayına olsun.