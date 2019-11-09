Hayatı ters yüz eden festival

Bu yıl yerli-yabancı işler neredeyse yarı yarıya; 12 yabancı, 16 yerli proje var. Festivalde Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi ücretsiz yan etkinlikler de yer alıyor. Bu yılki kampanya sloganı “Hayat ters yüz” ile sahne sanatlarının kabul edilmiş kalıplarının sorgulanması, “Sahne neresi?”, “Oyuncu kim?” gibi sorulara yanıt aranması amaçlanıyor.Bu yılki festivalin en önemli bölümlerinden biri, Golden Mask Rusya Sahne Sanatları Festivali’yle yapılan iş birliği sonucu İstanbul’a konuk olan dört Rus prodüksiyonu. Moskova Balesi’nin yedi dansçısının yorumuyla sahnelenen “Her Yol Kuzeye Çıkar”, Rusya’nın köklü tiyatrosu Theatre of Nations’ın sahne tasarımıyla dikkat çeken “Sirk” ve Ortadoğu’nun güncel meselelerine farklı bir bakış sunan “İran Konferansı” festival seyircisiyle buluşacak. Festivalin “Sirk”le birlikte ikinci ‘mega’ Rus prodüksiyonu Moskova Vakhtangov Tiyatrosu’nun “Yevgeni Onegin”i.



Şahika Tekand bu kez kendi kaleminden çıkan bir tragedyayı sahneye taşıyor. Tekand’ın yönetimini de üstlendiği “IO” çarşamba saat 20.30’da UNIQ Hall’de sahnelenecek. Biletler 100 lira.





60. sanat yılını kutlayan, bugüne dek birçok ödüle değer görülen Genco Erkal üç ayrı oyunuyla festivalde olacak.



“Tarihe Not Düşmek” bir tarihçi ve bir sanatçının günceli nasıl kaydettiğini tiyatro sahnesinde gösteriyor. Oyun perşembe ve cuma saat 20.30’da Fransız Kültür Merkezi Gösteri Salonu’nda. Biletler 100 lira.



Özen Yula’nın yazdığı “Dünyanın Ortasında Bir Yer” perşembe ve cuma saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda sahnelenecek. Biletler 65 lira.



“Barakalar ve Saraylar” masalımsı bir atmosferde sınıf ve sistem eleştirisi. Cuma saat 20.30’da Tiyatro Pera’da. Biletler 73 lira.



Günümüz dünyasının farklı kesimlerinin ekonomik krizle ilişkilerini ele alan “Ver Parayı!” cuma saat 20.30’da Moda Sahnesi’nde sahnelenecek. Biletler 73 lira.



Gücünü bir rüyadan alan, başdöndürücü bir müzikal: “Sirk” 19 Kasım Salı saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.



Festival kapsamında öğrenci biletleri 15 lira.





