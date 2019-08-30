İlmek ilmek işlenen pastalar

Pastalar, özel günlerimizin olmazsa olmazlarından. Kutlamalarda ve düğünlerde, mutluluğumuza eşlik eden en lezzetli arkadaşlarımız... Peki ya görüntüsü? Pasta deyince akla gelen tatlı mı sadece? Sosyal medyanın hayatımızın içinde bu kadar yoğun bir şekilde olduğu son yıllarda, ne yediğimizden ziyade nasıl yediğimiz daha da ön plana çıktı. Sunumun kazandığı değer, sanat eseri gibi lezzetlerle karşılaşmamıza olanak sağlıyor.

Güney Kaliforni ya’da yaşayan Leslie Vigil isimli bir pastacının ürünleri bunun en iyi örneklerden. Instagram’da 160 bine yakın takipçisi olan ve kendisini “pasta sanatçısı” olarak tanımlayan Vigil’in pastaları için yapılan yorumların başında “tablo gibi” geliyor. Leslie Vigil, daha çocuk yaşlarda hobi olarak başlıyor pasta yapmaya. Ardından Paris’te prestijli bir aşçılık okulu olan Le Cordon Bleu Akademi’ye gidiyor. Oradaki eğitimle kendisini geliştiren Vigil, şimdi Güney Kaliforniya’daki bir mağazada çalışmalarını sergiliyor. Aynı zamanda kullandığı teknikleri ve tasarımlarıyla ilgili eğitim ve atölye çalışmaları da düzenliyor.

Meksika etkisi

Leslie Vigil, pastalarını oluştururken hayvanlardan, çiçeklerden ve kristal formlardan ilham alıyor. Birbirinden renkli desenleriyle öne çıkan pastalar en ince detaylarına kadar hazırlanıyor. Çok sayıda koleksiyona imza atan Vigil’in en beğenilen çalışmalarından biri de Meksika geleneklerine saygı duruşu niteliğinde olanlar. O kültüre ait elbiselerin nakışlarına benzeyen pastalarıyla beğeni yağmuruna tutulan Vigil, özellikle düğün veya nişan gibi kutlamalar için hazırlıklar yapıyor.

Vigil, çok ayrıntılı kreasyonlar yaratıyor. Goblen Pastaları, Bahçe Buket Pastaları ve Parti Hayvanları da bunlardan bazıları. Özellikle Goblen denilen yani; kanaviçe ya da telleri sayılabilecek denli seyrek dokunmuş bir kumaş üzerine renkli ipliklerle yapılan özel bir işleme türüne benzetilen pasta çeşitleri, en çok sipariş alanların başında geliyor.