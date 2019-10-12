İş Sanat’lı günler başlıyor

Bu yıl 20. yaşını kutlayan İş Sanat, yeni konser sezonunu 14 Kasım itibarıyla açıyor. Klasik müzikten caza, dünya müziğinden dans gösterilerine, yerli projelerden şiir dinletilerine ve çocuk oyunlarına uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı programın biletleri satışa çıktı. Bu yılın açılış konserini, Thomas Rösner yönetimindeki, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası verecek. Viyanalı ünlü şef Rösner, konser yönetmeye 14 yaşında başlayan bir isim. Aynı zamanda Beethoven Filarmoni Orkestrası’nın kurucusu ve sanat yönetmeni olan Rösner, yönetmen Michael Haneke’nin sahneye koyduğu Mozart’ın “Cosi Fan Tutte” Operası’nın da orkestra şefliğini üstlenmişti. Rösner, bu deneyimi “Harika ve çok nadir bulunacak bir deneyimdi çünkü Haneke sadece iki opera - Don Giovanni ve Cosi Fan Tutte - sahneledi, bunları da birlikte yönettik. Haneke, ne elde etmek istediğiyle ilgili inanılmaz derecede güçlü ve net bir vizyona sahip, çok tutkulu bir insan. Aynı anda hem talepkâr hem de yüce gönüllü. Bu deneyimi asla unutmayacağım” diye anlatıyor.

Rösner’in 14 Kasım’daki açılış konserinde sahne alacağı bir diğer isim, keman sanatçısı Demirhan Gökbudak. İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar serisinden tanıdığımız Demirhan Gökbudak gecenin solisti olarak sahne alacak. 9 yaşında keman eğitimine başlayan ve Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde ünlü Hagen Quartet’in birinci kemancısı Lukas Hagen ile keman eğitimimi sürdüren Gökbudak, aynı zamanda Meriç Soylu Ödülü’nün de sahibi. Genç sanatçı, “Hayatıma giren her müzisyenden bir şeyler öğrendim, ayırt etmek çok zor ancak keman virtüözü Ivry Gitlis müziğe bakış açımı değiştiren en büyük isimlerden biri. İş Sanat açılış konserinde Mendelssohn Mi minör Keman Konçertosu’nu seslendireceğim. Çok güzel bir konser olacağına inanıyorum. Ayrıca şef Thomas Rösner ve Borusan Filarmoni Orkestrası’nın engin deneyimleri bana çok destek olacak” diyor.

Yedi ay sürecek sezon

İş Sanat’ın yedi ay boyunca devam edecek yeni konser sezonunda, Tiflis Senfoni Orkestrası’ndan Kübalı besteci ve piyanist Omar Sosa’ya, ünlü İngiliz alternatif rock grubu Tindersticks’ten caz, R&B, soul ve blues repertuvarıyla China Moses’a, İspanya’nın en büyük dans ödülünün sahibi Olga Pericet’nin flamenko gösterisinden Nâzım Hikmet, Âşık Veysel ve Cemal Süreya şiir dinletilerine pek çok etkinlik yer alıyor. Programda, rock müziğin duayenlerinden Cahit Berkay da 55. sanat yılının ilk konseri “Cahit Berkay Antolojisi” ile yer alıyor. Detaylara https://www.issanat.com.tr/ adresinden ulaşılabilir.

“Carlos Kleiber’in büyük bir hayranıyım”

Viyanalı ünlü şef Thomas Rösner, bugüne dek kendisini en çok etkileyen müzisyenleri şöyle sıralıyor: “Okulum devam ederken, Viyana’daki Musikverein’de piyanist olarak çalışma şansım oldu. Bu süreçte Claudio Abbado, Riccardo Muti, Georges Pretre, Zubin Mehta ve Fabio Luisi gibi muhteşem şeflerle çalışabildiğim, yıllarca onlara asistanlık yaptığım için çok şanslıyım. Bunun yanı sıra, Nikolaus Harnoncourt’un, Viyana klasik müziği hakkındaki stilistik vizyonuma büyük etkisi oldu. Ve elbette, meslektaşlarımın pek çoğu gibi ben de, birçok açıdan en iyi şef olan Carlos Kleiber’in büyük bir hayranıyım.”