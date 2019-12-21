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    HaberlerCumartesi Haberleri Işıl ışıl yılbaşı pazarları
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    21.12.2019 - 07:50 |

    Işıl ışıl yılbaşı pazarları

    Işıl ışıl yılbaşı pazarları

    Boğaz’ın kıyısında “Christmas Market”

    Four Seasons Hotel Bosphorus, alışveriş, eğlence ve yeme-içmenin keyfini çıkarmak isteyenleri Christmas Market’e bekliyor. 29 Aralık’a kadar sürecek etkinlikte, aksesuardan yeme-içmeye, giyimden dekorasyona 50’den fazla markanın yanı sıra hediyelik eşya tezgahlarından “Kendin Yap” atölyelerine, atlı karıncadan buz patenine kadar birçok deneyim alanı bulunuyor. Her yaş aralığının keyif dolu vakit geçirebileceği Christmas Market günlerinde Yalın, Nil Karaibrahimgil, Kalben, Bülent Ortaçgil, Ayhan Sicimoğlu ve Defne Samyeli de sahne alacak.

    Işıl ışıl yılbaşı pazarları



    Mutluluğa açılan paketler

    Işıl ışıl yılbaşı pazarları



    Yeni yıl öncesi sevdikleri için hediye telaşına düşenlerin imdadına yeni yıl pazarları yetişiyor. Trump AVM’de pazar gününe kadar gidip gezebileceğiniz pazarda el yapımı otantik takılardan ev aksesuarlarına, deri çanta tasarımlarından organik ürünlere kadar herkese hitap eden uygun fiyatlı hediyeler bulmak mümkün.

    Işıl ışıl yılbaşı pazarları



    İyilik kermesi Sarıyer’de


    Işıl ışıl yılbaşı pazarları



    Sarıyer Belediyesi ve Tisva Mikro Kredi Merkezi’nin düzenlediği yeni yıl kermesi kadınların ürettikleri el emeği ürünleri tüketiciyle buluşturuyor. 23-25 Aralık tarihleri arasında Sarıyer Belediyesi hizmet binasında kurulacak yeni yıl kermesinde hem üretici kadınlara destek olabilir hem de sevdiklerinizi bu iyiliğe dahil edebilirsiniz.

    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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