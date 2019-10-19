İstanbul’da Mardin lezzetleri

Mardin’in en eski yapılarından biri olan ve tarihi 1400’lere uzanan Mardius Konak’tan gelen konuk şefler Süleyman Engin ve Aydın Yavuz ile Four Seasons Hotel Sultanahmet Executive Sous Chef Sadık Ünal’ın hazırlayacağı lezzet şöleni soğuk olarak sunulan Mardin mezeleriyle başlıyor. Menüde ara sıcak olarak Erok, İkbebet, Sembusek ve Etli Ekmek sunuluyor. Ana yemek Dobo, haşu ve et suyuyla birlikte servis edilen Kaburga Dolması’nın ardından tatlı seçenekleri arasında bulunan fıstıklı, cevizli ve peynirli Kahhiye, cevizli ve peynirli Tava Kadayıfı ve Rızzıp Halip yani Mardin Zerdesi ile menü tamamlanıyor.