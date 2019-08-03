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    HaberlerCumartesiKitaplık
    03.08.2019 - 07:50| GÜLDEN ÖKTEM

    Kitaplık

    Kitaplık

    BEREN İLE LUTHIEN

    J.R.R. Tolkien / Çev: Çiğdem Erkal / İthaki Yayınları /   24 lira

    J.R.R. Tolkien’in oğlu Christopher Tolkien’in derlediği ve Alan Lee’nin desenlerinin yer aldığı kitap, Beren ile Luthien hikayesinin ilk yazıldığı tarihten hikayenin “Silmarillon”a gelene dek aldığı yolu konu ediniyor. Christopher Tolkien babasının kelimelerine dokunmadan, onun metinlerinin aslını korumaya özen gösteriyor.

    Kitaplık

    AENEIS           

    Vergilius / Çev: Türkan Uzel / Jaguar Kitap / 40 lira

    Vergilius’un “Tüm Avrupa’nın klasiği” olarak kabul edilen eseri, Troya Savaşı sonrası Troyalıların yaşamlarını anlatıyor. Kitap Latince aslından Türkan Uzel tarafından Türkçeye kazandırıldı.

    Kitaplık

    YILDIZLI TARİFLER

    Yıldız Öz Samaha / Chiviyazı Yayınevi / 35.90 lira

    Kalabalık Mardinli bir ailede doğup Hatay gibi çok kültürlü bir şehirde büyüyen Yıldız Öz Samaha, uzun araştırma ve denemeler sonucunda yazdığı kitabıyla sevilen tatların mutfağı ve yemek kültürünün iki önemli şehrinden seçme lezzetlerini bu kitapta topluyor.

    Kitaplık

     

     

     

    2 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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