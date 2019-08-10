10.08.2019 - 07:50| GÜLDEN ÖKTEM
Kitaplık
CAM
John Garrison / Çev: Songül Bakar / İthaki Yayınları / 15 lira
Garrison, “Azınlık Raporu” ve “Uzay Yolu” gibi popüler bilimkurgu filmlerinden gelişen güncel interaktif teknolojilere uzanan örneklerle ve derdini somut bağlamlara oturtarak, gündelik dünyamızı her geçen gün daha da saran cama dair ufuk açıcı fikirler sunuyor.
VİKİNG RUHU
Daniel McCoy / Çev: Cumhur Atay / İletişim Yayınları / 40 lira
Son yıllarda çok popüler mitolojilerden biri olan Viking mitolojisine dair 34 hikâye, Daniel McCoy’un bu kitabında bir araya geliyor.
ÖLEN ADAM
D.H. Lawrence / Çev: Bilge Karasu / Can Yayınları / 11.50 lira
D.H. Lawrence, ölmeden yayımladığı son uzun öyküsü “Ölen Adam”da yaşama arzusunu ölüm, diriliş ve ölümsüzlük konularıyla bağdaştırıyor.