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    HaberlerCumartesiKitaplık
    10.08.2019 - 07:50| GÜLDEN ÖKTEM

    Kitaplık

    Kitaplık

    CAM

    John Garrison / Çev: Songül Bakar / İthaki Yayınları / 15 lira

    Garrison, “Azınlık Raporu” ve “Uzay Yolu” gibi popüler bilimkurgu filmlerinden gelişen güncel interaktif teknolojilere uzanan örneklerle ve derdini somut bağlamlara oturtarak, gündelik dünyamızı her geçen gün daha da saran cama dair ufuk açıcı fikirler sunuyor.

    Kitaplık

    VİKİNG RUHU

    Daniel McCoy / Çev: Cumhur Atay / İletişim Yayınları /     40 lira

    Son yıllarda çok popüler mitolojilerden biri olan Viking mitolojisine dair 34 hikâye, Daniel McCoy’un bu kitabında bir araya geliyor.

    Kitaplık

    ÖLEN ADAM

    D.H. Lawrence / Çev: Bilge Karasu / Can Yayınları / 11.50 lira

    D.H. Lawrence, ölmeden yayımladığı son uzun öyküsü “Ölen Adam”da yaşama arzusunu ölüm, diriliş ve ölümsüzlük konularıyla bağdaştırıyor.

    Kitaplık

     

     

     

    10 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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