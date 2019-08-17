“Kadınlara Ayrımcılığa Hayır”

Elsa Solal / Çev: Ali Berktay / Alfa Yayınları / 9 lira

Alfa Yayınları Fransa”da yayımlanan 40 kitaplık seri “Hayır”dan dört kitabı Türkçeye kazandırdı. Elsa Solal imzalı “Kadınlara Ayrımcılığa Hayır” bunlardan ilki. Olympe de Gouges, Aimé Césaire, Rosa Luxemburg ve Gandhi’nin yaşamöyküsü ve verdikleri mücadeleler bu seride.

ÇAĞDAŞ YUNAN ŞİİRİ ANTOLOJİSİ

Cevat Çapan / Kırmızı Kedi Yayınevi / 25 lira

Cevat Çapan, ilki 1982 yılında yayımlanan ve bu yeni baskısında birçok açıdan genişlettiği Çağdaş Yunan Şiiri Antolojisi’nde 1863 doğumlu Konstantinos Kavafis’ten başlayıp 1955 doğumlu Yannis Varveris’e gelerek 20. yüzyıl Yunan şiirinin en önemli adlarını bir araya getiriyor.

ŞAMATA BAŞLIYOR

Tim Harris / Çev: Nilay Kaya / Final Kültür Yayınları / 24.50 lira

6B sınıfına yeni bir öğretmen gelir ve kelimenin tam anlamıyla şamata başlar. Öğrenciler bir bilgisayar uygulaması yaratır, kendi drone’unu yapmayı öğrenir ve tabii ki bir taraftan da yaramazlıklarına devam eder.