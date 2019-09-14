TALEBE

Tara Westover / Çev: Duygu Akın / Domingo / 36 lira

Tara Westover’ın büyük övgü toplayan, pek çok yayın organı tarafından yılın kitabı seçilen ve şu ana dek 40 dile çevrilen “Talebe”si bir kendini inşa öyküsü. Tara Westover, hiddetli bir sadakatle bağlandığı ailesinin, eğitim sayesinde yaşadığı değişimin ve ayrılık kederinin hikâyesini bizzat kendi hayat hikâyesini büyük yazarlara özgü bir içgörüyle anlatıyor.

GEBER AŞKIM

Ariana Harwicz / Çev: Seda Ersavcı / Çınar Yayınları / 17.00 lira

Yeni anne olan bir kadının cinnetin eşiğinde gezinen karanlık öyküsünü anlatan yazar evlilik, aşk, annelik, kadınlık gibi kavramları irdeliyor. Clarice Lispector ve Sylvia Plath’ın edebi izlerini takip eden Harwicz’in ele aldığı konulara yaklaşımı ve taviz vermeyen üslubu dikkat çekici.

PARÇALAR VE ZERRELER

Sedef Betil / İletişim Yayınları / 20 lira

“Parçalar ve Zerreler”, umutsuz bekleyişlerin, tatsız ayrılıkların, anne ve babalarla evlatlar arasındaki tatlı sürtüşmelerin, zamansız karşılaşmaların, çok sıcak yaz günlerinin, nedensiz çekişmelerin, bir pazar günü kadın olma halinin, deniz kenarındaki otellerin, işlevsiz müzelerin kitabı.