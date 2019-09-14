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    HaberlerCumartesiKitaplık
    14.09.2019 - 07:50 | | GÜLDEN ÖKTEM

    Kitaplık

    Kitaplık

    TALEBE

    Tara Westover / Çev: Duygu Akın / Domingo / 36 lira

    Tara Westover’ın büyük övgü toplayan, pek çok yayın organı tarafından yılın kitabı seçilen ve şu ana dek 40 dile çevrilen “Talebe”si bir kendini inşa öyküsü. Tara Westover, hiddetli bir sadakatle bağlandığı ailesinin, eğitim sayesinde yaşadığı değişimin ve ayrılık kederinin hikâyesini bizzat kendi hayat hikâyesini büyük yazarlara özgü bir içgörüyle anlatıyor.

    GEBER AŞKIM

    Ariana Harwicz / Çev: Seda Ersavcı / Çınar Yayınları / 17.00 lira

    Yeni anne olan bir kadının cinnetin eşiğinde gezinen karanlık öyküsünü anlatan yazar evlilik, aşk, annelik, kadınlık gibi kavramları irdeliyor. Clarice Lispector ve Sylvia Plath’ın edebi izlerini takip eden Harwicz’in ele aldığı konulara yaklaşımı ve taviz vermeyen üslubu dikkat çekici.

    PARÇALAR VE ZERRELER

    Sedef Betil / İletişim Yayınları / 20 lira

    “Parçalar ve Zerreler”, umutsuz bekleyişlerin, tatsız ayrılıkların, anne ve babalarla evlatlar arasındaki tatlı sürtüşmelerin, zamansız karşılaşmaların, çok sıcak yaz günlerinin, nedensiz çekişmelerin, bir pazar günü kadın olma halinin, deniz kenarındaki otellerin, işlevsiz müzelerin kitabı.

     

     

    Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong ile çok özel röportaj!Huawei'nin alt markası olan Honor, son yıllarda uygun fiyatı ve gelişmiş teknik özellikleri ile ortaya çıkan bir marka olarak göze çarpıyor. 11 Eylül çarşamba günü Honor 20'nin Türkiye lansmanına gittik ve merak edilenleri Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong'a sorduk. Honor 20 teknik özellikleri! Honor 20 Türkiye fiyatı!
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