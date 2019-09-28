HAYVAN MÜZESİ

Carlos Fonseca / Çev: Roza Hakmen / Metis Kitap / 45 lira

21’inci yüzyılın arifesinde, Karayipli bir müzebilimci ünlü bir moda tasarımcısından bir sergi teklifi alır. İkili birlikte çalışmaya başlarken tasarımcı esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur ve sergi rafa kalkar. Ancak müzebilimci yıllar sonra arşivler dolusu belgeye ulaşır ve kendini dev bir gizemin ortasında bulur.

RADİKAN

Nicolas Bourriaud / Çev: Talat Mehmet Öngüt / Bağlam Yayıncılık / 25 lira

16’ncı İstanbul Bienali’nin küratörü Nicolas Boudrriaud’nun kaleme aldığı “Radikan”, bienalin yolculuğunu ve temasını anlamak, küratörün bakış açısı hakkında fikir edinmek açısından önemli.

HER ŞEY GEÇER

Elif Türkölmez / Çınar Yayınları / Fiyatı: 20 lira

Daha önce “Anne, Kız Harikasın”da öyküleriyle okurlarının karşısına çıkan Elif Türkölmez, denemelerini bir araya getirdiği yeni kitabında hep bir şeylere yetişme telaşında olan okurlarına dur diyor ve unuttuğumuz domates kokusunu, köy pazarlarını, komşuluk ilişkileri gibi pek çok şeyi hatırlatıyor.