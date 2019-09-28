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    HaberlerCumartesiKitaplık
    28.09.2019 - 07:50 | | GÜLDEN ÖKTEM

    Kitaplık

    Kitaplık

    HAYVAN MÜZESİ

    Carlos Fonseca / Çev: Roza Hakmen / Metis Kitap / 45 lira

    21’inci yüzyılın arifesinde, Karayipli bir müzebilimci ünlü bir moda tasarımcısından bir sergi teklifi alır. İkili birlikte çalışmaya başlarken tasarımcı esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur ve sergi rafa kalkar. Ancak müzebilimci yıllar sonra arşivler dolusu belgeye ulaşır ve kendini dev bir gizemin ortasında bulur.

    RADİKAN

    Nicolas Bourriaud / Çev: Talat Mehmet Öngüt / Bağlam Yayıncılık / 25 lira

    16’ncı İstanbul Bienali’nin küratörü Nicolas Boudrriaud’nun kaleme aldığı “Radikan”, bienalin yolculuğunu ve temasını anlamak, küratörün bakış açısı hakkında fikir edinmek açısından önemli.

    HER ŞEY GEÇER

    Elif Türkölmez / Çınar Yayınları / Fiyatı: 20 lira

    Daha önce “Anne, Kız Harikasın”da öyküleriyle okurlarının karşısına çıkan Elif Türkölmez, denemelerini bir araya getirdiği yeni kitabında hep bir şeylere yetişme telaşında olan okurlarına dur diyor ve unuttuğumuz domates kokusunu, köy pazarlarını, komşuluk ilişkileri gibi pek çok şeyi hatırlatıyor.

     

     

     

    27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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