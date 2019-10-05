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    HaberlerCumartesiKitaplık
    05.10.2019 - 07:50 | | GÜLDEN ÖKTEM

    Kitaplık

    Kitaplık

    BOB DYLAN - SÖZLER

    Bob Dylan / Çev: Kolektif / Karaplak Yayınları / 65 lira

    Bob Dylan’ın şarkı sözlerinden mürekkep “Bob Dylan - Sözler” kitabı ozanın 1961-2012 yılları arasında yazdıklarından oluşuyor. 13 çevirmen tarafından Türkçeye kazandırılan kitapta, Dylan’ın kendi adını taşıyan ilk albümden başlayarak bugüne kadar yayınlanan 31 albümündeki tüm şarkı sözlerine yer veriliyor. Albümlerine girmemiş şarkıların sözleri de kitapta okurla buluşuyor.

    MİNİK BALİNA

    Joshua George / Domingo / Fiyatı: 19 lira

    Joshua George’un yazıp Puy Pinillos’un resimlediği “Minik Balina - Bol Balıklı Bir Hikâye” cesaret, arkadaşlık ve doğruluğun değerini; küçük bir balığın bile ne kadar büyük fark yaratabileceğini anlatan eğlenceli bir hikâye. Kitap 4-7 yaş için uygun.

    BEKLEYİŞİN ŞARKISI

    Mehtap Ceyran / Everest Yayınları / 20 lira

    “Bekleyişin Şarkısı”, insanın yaşamı kendi girdabına çekmesinin incelikli anlatısı. İlk romanı “Mevsim Yas” ile acının kendi dilini yarattığı coğrafyanın resmini cesaretle çizen Mehtap Ceyran, yine bir yaranın kabuğunu kaldırıyor.

    4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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