BOB DYLAN - SÖZLER

Bob Dylan / Çev: Kolektif / Karaplak Yayınları / 65 lira

Bob Dylan’ın şarkı sözlerinden mürekkep “Bob Dylan - Sözler” kitabı ozanın 1961-2012 yılları arasında yazdıklarından oluşuyor. 13 çevirmen tarafından Türkçeye kazandırılan kitapta, Dylan’ın kendi adını taşıyan ilk albümden başlayarak bugüne kadar yayınlanan 31 albümündeki tüm şarkı sözlerine yer veriliyor. Albümlerine girmemiş şarkıların sözleri de kitapta okurla buluşuyor.

MİNİK BALİNA

Joshua George / Domingo / Fiyatı: 19 lira

Joshua George’un yazıp Puy Pinillos’un resimlediği “Minik Balina - Bol Balıklı Bir Hikâye” cesaret, arkadaşlık ve doğruluğun değerini; küçük bir balığın bile ne kadar büyük fark yaratabileceğini anlatan eğlenceli bir hikâye. Kitap 4-7 yaş için uygun.

BEKLEYİŞİN ŞARKISI

Mehtap Ceyran / Everest Yayınları / 20 lira

“Bekleyişin Şarkısı”, insanın yaşamı kendi girdabına çekmesinin incelikli anlatısı. İlk romanı “Mevsim Yas” ile acının kendi dilini yarattığı coğrafyanın resmini cesaretle çizen Mehtap Ceyran, yine bir yaranın kabuğunu kaldırıyor.