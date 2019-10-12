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    HaberlerCumartesiKitaplık
    12.10.2019 - 07:50 |

    Kitaplık

    Kitaplık

    CECÜ’NÜN YER CÜCELERİ

    Umberto Eco / Çev: Eren Yücesan Cendey / Yapı Kredi Yayınları / 28 lira

    Umberto Eco’nun çocuklar için yazdığı masal kitapta, “Bomba ve General”, “Üç Kozmonot” ve “Cecü’nün Yer Cüceleri” masalları yer alıyor. Masalları İtalyan ressam ve heykeltıraş Eugenio Carmi resimlemiş. Savaşın yıkıcı etkisini çocuklara gösteren Eco, doğanın güzelliklerini de onlara anlatmaktan geri durmuyor.

    JÜPİ VE KOMŞU TEYZENİN KONUŞAN TERLİKLERİ

    Gupse Özay / Doğan Egmont / 27 lira

    Kitaplık



    Oyuncu Gupse Özay’ın çocuklar için yazdığı iki kitaptan biri olan “Jüpi ve Komşu Teyzenin Konuşan Terlikleri”, yedi yaşındaki Jüpi’nin gezegenleri tanıması serüveni üzerine.


    SIFIR ATIK İÇİN 101 YOL

    Kitaplık



    Kathryn Kellogg / Çev: Sima Özkan / Orenda Yayınları / 30 lira

    “Sıfır Atık için 101 Yol”da Kellogg, hem doğayı koruyacağınız hem de tasarruf etmenizi sağlayacak ipuçlarını, ev temizliği ve güzellik ürünleri için son derece kolay “Kendin Yap” tariflerini kitabında paylaşıyor. Yazar, bilinçli tüketim için verdiği tavsiyeleri 101 başlık altında sıralıyor.

    12 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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