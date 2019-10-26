TATAVLA HİKAYELERİ



Furkan Nuka Birgün / Karakarga Yayınları / 28 lira









İllüstrasyon ve graffiti sanatçısı Furkan Nuka Birgün’ün kitabı eski adı Tatavla olan Kurtuluş semtinin içinden çıkan hikayelerden mürekkep. Okur, Kanunî döneminde tersane işçilerinin yerleştiği, 18. yüzyılda padişah fermanı ile Rumlardan başka bir milletin ikamet etmesi yasaklanan, 1929’daki büyük yangında kül olmaktan kurtulan Tatavla’da gezintiye çıkıyor.





İOANNA KUÇURADİ’YE









Kolektif / Kuçuradi Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı / 20 lira



Türkiye’de felsefenin öncü isimlerinden Kuçuradi’nin 80’inci yaşı için ‘70’li yıllarda Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’ndeki öğrencileri tarafından hazırlanan kitap, onun felsefesiyle ilgili öğrencilerinin görüşlerine hem de ortak yaşantılarından kesitlere ev sahipliği yapıyor.



GECE GELEN









Tess Gerritsen / Çev: Mehmet Gürsel / Doğan Kitap / 30 lira



Boston’da başından geçen trajik bir olay, yemek kitapları yazarı Ava’yı ıssız bir sahil kasabasına sürükler. Burada kiraladığı eski malikânede kitabını yazmayı planlar. Ancak evdeki hesap çarşıya uymaz. Malikânede başkası da yaşamaktadır.