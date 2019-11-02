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    HaberlerCumartesi Kitaplık
    02.11.2019 - 07:50 | | Gülden Öktem

    Kitaplık

    Kitaplık

    NICKEL ÇOCUKLARI

    Colson Whitehead / Çev: Begüm Kovulmaz / Siren Kitap / 25 lira

    Kitaplık



    Pulitzer Roman Ödülü sahibi Whitehead, eski mesleği gazetecilik refleksleriyle yazdığı “Nickel Çocukları”nda yakın zamana dek faal olan bir okulda yaşanan ve ayrımcılığı merkezine alan bir hikaye anlatıyor. Yazar Amerikan rüyasını sorgulamaya devam ediyor.


    NÖROLOJİK

    Kitaplık



    Elizer J. Sternberg / Çev: Şiirsel Taş / Metis Kitap / 38 lira

    “Beynin Mantıksız Davranışlarımızın Ardındaki Gizli Mantığı” altbaşlıklı kitap beynimizin bilinçli ve bilinçdışı düzeyde algılarımızı işleyerek anlamlı bir yaşantı oluşturmak için nasıl canhıraş uğraştığını açıklıyor.

    DEVRİYE

    Kitaplık



    Orçun Fida / Nemesis Kitap / 30 lira

    “Devriye”nin başkarakteri Efe bir Derviş’le buluşup tasavvuf öğretilerinden Budizm’e, kutsal kitaplardan “Tibet Ölüler Kitabı”na dek pek çok kaynakta tekrar
    doğuşun izlerini sürer. Ancak farkında olmadığı bir şey vardır: Sırrı koruyanlar onun peşine düşmüştür.

    Sokakları 'cadılar' bastıAntalya'nın tarihi Kaleiçi sokaklarında korkutucu kostümler giyerek 'Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar ilgiyle izlendi.
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