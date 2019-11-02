NICKEL ÇOCUKLARI



Colson Whitehead / Çev: Begüm Kovulmaz / Siren Kitap / 25 lira









Pulitzer Roman Ödülü sahibi Whitehead, eski mesleği gazetecilik refleksleriyle yazdığı “Nickel Çocukları”nda yakın zamana dek faal olan bir okulda yaşanan ve ayrımcılığı merkezine alan bir hikaye anlatıyor. Yazar Amerikan rüyasını sorgulamaya devam ediyor.





NÖROLOJİK









Elizer J. Sternberg / Çev: Şiirsel Taş / Metis Kitap / 38 lira



“Beynin Mantıksız Davranışlarımızın Ardındaki Gizli Mantığı” altbaşlıklı kitap beynimizin bilinçli ve bilinçdışı düzeyde algılarımızı işleyerek anlamlı bir yaşantı oluşturmak için nasıl canhıraş uğraştığını açıklıyor.



DEVRİYE









Orçun Fida / Nemesis Kitap / 30 lira



“Devriye”nin başkarakteri Efe bir Derviş’le buluşup tasavvuf öğretilerinden Budizm’e, kutsal kitaplardan “Tibet Ölüler Kitabı”na dek pek çok kaynakta tekrar

doğuşun izlerini sürer. Ancak farkında olmadığı bir şey vardır: Sırrı koruyanlar onun peşine düşmüştür.