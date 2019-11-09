BENİM ADIM MÜLTECİ DEĞİL

Kate Milner / Çev: Aren Turhan / Arden Yayınları / 30 lira









Victoria & Albert Müzesi tarafından İllüstrasyon Ödülü’ne değer görülen kitap, savaşı ve göçü küçük bir çocuğun gözünden anlatıyor. Kitabın başkarakterinin yolculuğu üzerinden ülkesinden ayrılmak zorunda kalan çocukların yalnızca “mülteci” olarak damgalanamayacağının altını çiziyor.



ŞANGHAY BÜYÜSÜ



Juan Marsé / Çev: Gökhan Aksay / Jaguar Kitap / 27 lira









İspanyol edebiyatının dev ismi Juan Marsé toplumsal parçalanmışlıkları ve yitirilmiş düşleri anlattığı kitabıyla Premio de la Critica Ödülü’ne değer görüldü. Kitap, iç savaş sonrası Barselona’nın arka mahallelerinden birinde yaşananları konu ediniyor.



EV KURALLARI



Jodi Picoult / Çev: Serpil Çağlayan / April Yayıncılık / 39 lira









Kitapları bugüne dek 40’a yakın dile çevrilen Picoult, Asperger sendromlu dahi çocuk Jacob ile kusursuz bir dünyada kusurlu olmanın öyküsünü, kusursuz cinayetin kodlarıyla anlatıyor.