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    HaberlerCumartesi HaberleriKitaplık
    09.11.2019 - 07:50 | | Gülden Öktem

    Kitaplık

    Kitaplık

    BENİM ADIM MÜLTECİ DEĞİL

    Kate Milner / Çev: Aren Turhan / Arden Yayınları / 30 lira

    Kitaplık


    Victoria & Albert Müzesi tarafından İllüstrasyon Ödülü’ne değer görülen kitap, savaşı ve göçü küçük bir çocuğun gözünden anlatıyor. Kitabın başkarakterinin yolculuğu üzerinden  ülkesinden ayrılmak zorunda kalan çocukların yalnızca “mülteci” olarak damgalanamayacağının altını çiziyor. 

    ŞANGHAY BÜYÜSÜ


    Juan Marsé / Çev: Gökhan Aksay / Jaguar Kitap / 27 lira

    Kitaplık



    İspanyol edebiyatının dev ismi Juan Marsé toplumsal parçalanmışlıkları ve yitirilmiş düşleri anlattığı kitabıyla Premio de la Critica Ödülü’ne değer görüldü. Kitap, iç savaş sonrası Barselona’nın arka mahallelerinden birinde yaşananları konu ediniyor.

    EV KURALLARI

    Jodi Picoult / Çev: Serpil Çağlayan / April Yayıncılık / 39 lira

    Kitaplık



    Kitapları bugüne dek 40’a yakın dile çevrilen Picoult, Asperger sendromlu dahi çocuk Jacob ile kusursuz bir dünyada kusurlu olmanın öyküsünü, kusursuz cinayetin kodlarıyla anlatıyor.

    8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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