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    16.11.2019 - 07:50 | | Gülden Öktem

    Kitaplık

    Kitaplık

    ŞİMDİLİK HER ŞEY YOLUNDA

    Ursula K. Le Guin / Çev: Gökçenur Ç. / Metis Kitap / 17.50 lira

    Ursula K. Le Guin’in yayıncısına gönderdiği bu son şiirlerde, bitmekte olan bir hayata veda ya da hüzün duygusundan ziyade, güzel yaşanmış bir ömrün sonunda olmanın bilgeliği hissediliyor. Le Guin ömrü boyunca hep yaptığı gibi dünyaya, hayata ve ölüme merakla bakmayı, insanın ve doğanın türlü hallerine sevgi ve hayretle yaklaşmayı şiirlerinde sürdürüyor.

    Kitaplık



    PETRA

    Marianna Coppo / Çev: Esin Pervane / Nesin Yayınları / 23 lira

    Marianna Coppo değişim, bakış açısı ve hayatın iyi kötü sürprizleriyle başa çıkmak üzerine bir hikaye anlatıyor. Küçük Petra’nın büyük macerası, kendini tanıma ve kabul etmeye dair, yediden yetmişe herkese çok şey söylüyor.

    Kitaplık



    DENİZALTI

    Joe Dunthorne / Çev: Aslı Perker / Ayrıntı Yayınları / Fiyatı: 35 lira

    Kitaplık



    Henüz 15 yaşında olan Oliver Tate, anne ve babasının ruhsal durumundan endişelidir. Babasının depresyon döneminde olduğuna, annesinin de takıntılarının büyüdüğüne inanır ve muzipçe onları bir araya getirmek için elinden geleni yapar.

    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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