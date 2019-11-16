ŞİMDİLİK HER ŞEY YOLUNDA



Ursula K. Le Guin / Çev: Gökçenur Ç. / Metis Kitap / 17.50 lira

Ursula K. Le Guin’in yayıncısına gönderdiği bu son şiirlerde, bitmekte olan bir hayata veda ya da hüzün duygusundan ziyade, güzel yaşanmış bir ömrün sonunda olmanın bilgeliği hissediliyor. Le Guin ömrü boyunca hep yaptığı gibi dünyaya, hayata ve ölüme merakla bakmayı, insanın ve doğanın türlü hallerine sevgi ve hayretle yaklaşmayı şiirlerinde sürdürüyor.









PETRA



Marianna Coppo / Çev: Esin Pervane / Nesin Yayınları / 23 lira



Marianna Coppo değişim, bakış açısı ve hayatın iyi kötü sürprizleriyle başa çıkmak üzerine bir hikaye anlatıyor. Küçük Petra’nın büyük macerası, kendini tanıma ve kabul etmeye dair, yediden yetmişe herkese çok şey söylüyor.









DENİZALTI



Joe Dunthorne / Çev: Aslı Perker / Ayrıntı Yayınları / Fiyatı: 35 lira









Henüz 15 yaşında olan Oliver Tate, anne ve babasının ruhsal durumundan endişelidir. Babasının depresyon döneminde olduğuna, annesinin de takıntılarının büyüdüğüne inanır ve muzipçe onları bir araya getirmek için elinden geleni yapar.