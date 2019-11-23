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    23.11.2019 - 07:50 | | Gülden Öktem

    Kitaplık

    Kitaplık

    GÜNEŞİN SOFRASINDA

    Ayşegül Yüksel / Kırmızı Kedi Yayınevi / 45 lira

    Kitaplık



    Bir Genco Erkal kitabı olan “Güneşin Sofrasında”, büyük sanatçının Dostlar Tiyatrosu serüvenini okura aktarıyor. Meslek yaşamında 60 yılı geride bırakan Erkal’ın ve 50’nci yılını kutlayan Dostlar Tiyatrosu’nun yarım asırlık yolculuğuna özel hazırlanan kitap, bir tiyatro emekçisinin yaşamına ayna tutuyor.

    VİRANE HARİTA

    Kitaplık



    Kobo Abe / Çev: Barış Bayıksel / Monokl / 29 lira

    Japon edebiyatının önemli isimlerinden Kobo Abe’nin dedektiflik romanı “Virane Harita”, Hiroshi Nemuro isimli 34 yaşındaki kayıp şahsın karısının Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ne başvuru yapmasıyla başlıyor ve olaylar zihni şaşırtıcı şekilde ilerliyor.

    KOKULU OT VE BAHARAT ANSİKLOPEDİSİ

    Kitaplık



    Tony Hill / Çev: Nazlı Pişkin / Oğlak Yayıncılık / 80 lira

    Tony Hill, 120 çeşit baharat ve kokulu otun niteliklerini; anavatanlarını, tarihsel süreçteki yolculuklarını, botanik özelliklerini, Latince tanımlarını Türkçede en yaygın kullanılan adlarıyla bir bir sıralıyor.

    22 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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