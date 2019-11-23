GÜNEŞİN SOFRASINDA



Ayşegül Yüksel / Kırmızı Kedi Yayınevi / 45 lira









Bir Genco Erkal kitabı olan “Güneşin Sofrasında”, büyük sanatçının Dostlar Tiyatrosu serüvenini okura aktarıyor. Meslek yaşamında 60 yılı geride bırakan Erkal’ın ve 50’nci yılını kutlayan Dostlar Tiyatrosu’nun yarım asırlık yolculuğuna özel hazırlanan kitap, bir tiyatro emekçisinin yaşamına ayna tutuyor.



VİRANE HARİTA









Kobo Abe / Çev: Barış Bayıksel / Monokl / 29 lira



Japon edebiyatının önemli isimlerinden Kobo Abe’nin dedektiflik romanı “Virane Harita”, Hiroshi Nemuro isimli 34 yaşındaki kayıp şahsın karısının Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ne başvuru yapmasıyla başlıyor ve olaylar zihni şaşırtıcı şekilde ilerliyor.



KOKULU OT VE BAHARAT ANSİKLOPEDİSİ









Tony Hill / Çev: Nazlı Pişkin / Oğlak Yayıncılık / 80 lira



Tony Hill, 120 çeşit baharat ve kokulu otun niteliklerini; anavatanlarını, tarihsel süreçteki yolculuklarını, botanik özelliklerini, Latince tanımlarını Türkçede en yaygın kullanılan adlarıyla bir bir sıralıyor.