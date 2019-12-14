BİR ZAMANLAR TOROSLARDA: SAGALASSOS



Kolektif / Yapı Kredi Yayınları / 130 lira



Yapı Kredi Kültür Sanat’ta 28 Mayıs 2020’ye dek ziyarete açık olan ve Sagalassos kazılarından getirilen 368 eserin yer aldığı serginin kitabı, hem Türkçe hem İngilizce yayımlandı. Kitaptaki 27 makaleyi uzman araştırmacılar kaleme aldı. Tüm bu makalelere, sergilenen eserlerin kataloğu da eşlik ediyor.



EXPAT SOFRA



Francesca Rosa, Katherine Belliel / Alfa Yayınları / 90 lira









“Türkiye’de Yaşayan Yabancı Kadınların Mutfak Hikayeleri” altbaşlığıyla çıkan kitapta 33 kadın beş ayrı sofrayı anlatıyor. Amerika’dan Hollanda’ya, Polonya’dan Avustralya’ya, İrlanda’dan Güney Afrika’ya Türkiye’ye gelen kadınlar hem yemeklerini hem de bunların serüvenlerini okurlarla paylaşıyor.



NEVROTİK BİR GEZEGENDEN NOTLAR



Matt Haig / Çev: Kıvanç Güney / Domingo /29 lira









Anksiyeteyle yıllarca mücadele eden Haig, böyle bir yüzyılda insanın kendisini mutlu hissedebilmesi için kendi kişisel deneyimlerini paylaşıyor. Yazar, “Çılgın bir dünyada nasıl çıldırmadan yaşayabiliriz?” sorusunun cevaplarını bulmaya çalışıyor.