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    14.12.2019 - 07:50 |

    Kitaplık

    Kitaplık

    BİR ZAMANLAR TOROSLARDA: SAGALASSOS

    Kolektif / Yapı Kredi Yayınları / 130 lira

    Yapı Kredi Kültür Sanat’ta 28 Mayıs 2020’ye dek ziyarete açık olan ve Sagalassos kazılarından getirilen 368 eserin yer aldığı serginin kitabı, hem Türkçe hem İngilizce yayımlandı. Kitaptaki 27 makaleyi uzman araştırmacılar kaleme aldı. Tüm bu makalelere, sergilenen eserlerin kataloğu da eşlik ediyor.

    EXPAT SOFRA

    Francesca Rosa, Katherine Belliel / Alfa Yayınları / 90 lira

    Kitaplık



    “Türkiye’de Yaşayan Yabancı Kadınların Mutfak Hikayeleri” altbaşlığıyla çıkan kitapta 33 kadın beş ayrı sofrayı anlatıyor. Amerika’dan Hollanda’ya, Polonya’dan Avustralya’ya, İrlanda’dan Güney Afrika’ya Türkiye’ye gelen kadınlar hem yemeklerini hem de bunların serüvenlerini okurlarla paylaşıyor.

    NEVROTİK BİR GEZEGENDEN NOTLAR

    Matt Haig / Çev: Kıvanç Güney / Domingo /29 lira

    Kitaplık



    Anksiyeteyle yıllarca mücadele eden Haig, böyle bir yüzyılda insanın kendisini mutlu hissedebilmesi için kendi kişisel deneyimlerini paylaşıyor. Yazar, “Çılgın bir dünyada nasıl çıldırmadan yaşayabiliriz?” sorusunun cevaplarını bulmaya çalışıyor.

    14 Aralık 2019 Magazin Bülteni14 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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