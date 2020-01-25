ORADA BİR MUSİKİ VAR UZAKTA



Cem Behar / Yapı Kredi Yayınları / 38 lira



Behar, 16’ncı yüzyılda siyasî, sosyal ve ekonomik koşulların imparatorluk başkenti İstanbul’da nasıl bir “tarz-ı Osmânî” musikisinin oluşmasına zemin hazırladığının izini sürüyor.



YOK ŞEHİR



Ricardo Piglia / Çev: Pınar Savaş / DeliDolu / 24 lira



Arjantinli yazar Piglia’nın “Yok Şehir”i, ‘hatırlamak’ olgusu üzerine temellendirilmiş gerçeküstü anlatımıyla, ulusal sınırları aşan bir polisiye.