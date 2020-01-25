25.01.2020 - 07:50 | | Gülden Öktem
Kitaplık
ORADA BİR MUSİKİ VAR UZAKTA
Cem Behar / Yapı Kredi Yayınları / 38 lira
Behar, 16’ncı yüzyılda siyasî, sosyal ve ekonomik koşulların imparatorluk başkenti İstanbul’da nasıl bir “tarz-ı Osmânî” musikisinin oluşmasına zemin hazırladığının izini sürüyor.
YOK ŞEHİR
Ricardo Piglia / Çev: Pınar Savaş / DeliDolu / 24 lira
Arjantinli yazar Piglia’nın “Yok Şehir”i, ‘hatırlamak’ olgusu üzerine temellendirilmiş gerçeküstü anlatımıyla, ulusal sınırları aşan bir polisiye.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.