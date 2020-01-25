BİST122.142-0,33EURO 6,56-0,17USD5,940,12ALTIN300,460,75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerCumartesi Haberleri Kitaplık
    ABONE OL
    25.01.2020 - 07:50 | | Gülden Öktem

    Kitaplık

    Kitaplık

    ORADA BİR MUSİKİ VAR UZAKTA

    Cem Behar / Yapı Kredi Yayınları / 38 lira

    Behar, 16’ncı yüzyılda siyasî, sosyal ve ekonomik koşulların imparatorluk başkenti İstanbul’da nasıl bir “tarz-ı Osmânî” musikisinin oluşmasına zemin hazırladığının izini sürüyor.

    YOK ŞEHİR

    Ricardo Piglia / Çev: Pınar Savaş / DeliDolu / 24 lira

    Arjantinli yazar Piglia’nın “Yok Şehir”i, ‘hatırlamak’ olgusu üzerine temellendirilmiş gerçeküstü anlatımıyla, ulusal sınırları aşan bir polisiye.

    Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte bölgeden son harita görüntüsü...

    Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte bölgeden son harita görüntüsü...

    Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

    Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

    Yüz binlerce çalışana ikramiye!

    Yüz binlerce çalışana ikramiye!

    Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

    Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

    Sıradaki Haber