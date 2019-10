“Kral Şakir çocukluk hayalimdi”

Çocukların ve içindeki çocukla vedalaşamayanların hayranlıkla izlediği çizgi dizi “Kral Şakir” sinema macerasına dün gösterime giren “Kral Şakir Korsanlar Diyarı” filmiyle devam ediyor. Her bir karakterinin ayrı bir hayran kitlesinin olduğu ve sinema filmleri, kitapları ve tiyatro oyunuyla da bir fenomene dönüşen “Kral Şakir”i yaratıcısı Varol Yaşaroğlu ile konuştuk.

Kral Şakir karakteri nasıl ortaya çıktı?



Cartoon Network Türkiye’de ilk defa yerli bir çizgi film yayınlama kararı aldıktan sonra biz de “Kral Şakir”i sunduk. Karakteri yaratırken hem çocukların hem de bizim çok sevdiğimiz hayvanlar dünyasından oluşmasını istedik. Yapacağımız çizgi filmde mutlaka aile konseptinin olması, Türk ailesinin ve kültürünün yansıtılması bizim için çok önemliydi. Bir de işin içinde bizim öteden beri yaptığımız mizah olmalıydı. Hem çocukları hem de büyükleri buluşturabilecek bir mizah anlayışını yakalamayı hedefledik. Karakter bunların birleşiminden ortaya çıktı. “Kral Şakir”de tüm birikimimizi bir araya getirip bu konsepti oluşturduk. Mayıs 2016’da yayınlanmaya başladığı andan bugüne hem kanalı birinci sıraya taşıdı hem de şu anda çocuk programları arasında ülkemizde zirvede. Geçtiğimiz kasımdan itibaren de Cartoon Network mena bölgesinde yani Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 18 ülkede 8 ayrı lehçede yayın kararı aldı ve şu anda yayınlanıyor. “Kral Şakir” dünyaya da açılmış oldu.









Kral Şakir bir fenomene dönüşmüş durumda. Siz bunu bekliyor muydunuz?



Bu benim çocukluk hayalimdi. Küçükken Pembe Panter izlerdim ve büyüyünce böyle bir şey yapacağım diye kafama koymuştum. Hem küçüklerin hem de büyüklerin izleyebileceği Türk kahramanımız olsun istiyordum. Odağımı hiç kaybetmediğim için bugünleri hayal ediyordum. Her yaptığımız projede bu hayalin peşinden koşuyordum. İnşaat mühendisiyim ama benim amacım ne inşaat mühendisliği yapmaktı ne de başka bir şey. Benim istediğim şey yaşama sevincimi tetikleyen bu olayı gerçekleştirmekti. Bu yüzden çok mutluyum. Hem çok sevdiğim bir işi yapıyorum hem işimi oyuna çevirdim.



Kral Şakir aynı zamanda kitaplarıyla da oldukça ilgi görüyor...



Kral Şakir’in şu anda 6 kitabı var. Kasımda yedinci kitap piyasada olacak. Bunlar 6-11 yaş için hazırlanan kitaplar. Şimdi altı yaşın altındakiler de anne ve babalarına “Kral Şakir” kitabı aldırıp okutturuyor. Kitapları bir an önce okumak istiyorlar. Şu an Türkiye’nin en çok satan çocuk kitabı. Bazı çocukların ilk defa kitap okuduğunu gördüğünü söyleyen öğretmenler var. “Bu çocukları ellerinde tabletle görüyorduk bir kitabı bu kadar sahiplendiklerine ilk defa şahit oluyoruz” diyorlar. Bu karakterle birlikte bir kitap sevgisi oluştu. Çocuklar kitap okumuyor değil, doğru içerik sunulmadığı için “çocuklar kitap okumuyor” şeklinde bir yafta yapıştırılmış aslında. “Kral Şakir”in bir diğer başarısı da bir marka olabilmesi. Ayakkabısından çantasına oyuncaklarından kitaplarına birçok lisanslı ürünü var. Bu da ülke ekonomisi için çok önemli.









Çocukların tableti bir kenara bırakıp Kral Şakir okumasını nasıl başardınız? O dili nasıl kurdunuz?



Bunun nedeni benim ve ekibimizdeki kişilerin çocuk ruhunu kaybetmemiş olmamız. Ben hâlâ çizgi roman delisiyim. Ekipteki diğer arkadaşlar da hâlâ oyun oynamaya çok meraklılar. Z kuşağı ile aynı ruha sahip, aynı kitapları okuyan, aynı çizgi filmleri izleyen ve aynı mizah anlayışına sahibiz. Bir misafirliğe gidiyorum mesela beni çocuklarla bırakıyor akşam alıyorlar gibi bir durumum var. Konuştuğumuz dilden de kimse bir şey anlamıyor. Oynadığımız oyunlardan bahsediyoruz. Bu anlamda bu kuşağa çok yakınız. Bu yüzden böyle bir sinerji doğdu.









Kral Şakir içindeki çocukla vedalaşmamış pek çok yetişkini de ortaya çıkardı...



En çok duyduğumuz şey “Çocuğumuzu yatırdıktan sonra karı koca izlemeye devam ediyoruz” oluyor. “Gece izlemeden yatağa girmiyoruz çünkü Kral Şakir yaşama sevincimiz oldu” diyenler var. 11 dakikalık bölümüyle insana yaşama sevinci veren, komik durumuyla insanın içine bir coşku veren bir yapısı var. İhtiyacımız olan şey bu zaten çünkü birçok yapım insanın içini karartan nitelikte. İlginin bu sebepten doğduğunu düşünüyorum.









“Hepimizin ihtiyacı sevgi”



İçeriği oluştururken neleri dikkate alıyorsunuz, bir mesaj kaygınız var mı?n İçeriği oluştururken neleri dikkate alıyorsunuz, bir mesaj kaygınız var mı?



Çevre sorunundan sağlıklı beslenmeye kadar “Kral Şakir”de birçok mesaj veriyoruz. Ama bunu hiçbir zaman “Aman çocuğum şunu yeme” gibi bir tavırla yapmıyoruz. Söylemek istediklerimiz eğlence ve mizahın içerisine yedirilmiş durumda. Çocuklar bir macerayı izleyip gülerken mesajı da alıyor. “Kral Şakir Korsanlar Diyarı” filminde çok önemli mesajlarımız da var. Filmde korsanların kralı diyebileceğimiz karakter bir kadın. Genelde erkek figürü kullanılan bir yerde biz kadın karakteri ön plana çıkardık. Cinsiyet ayırımına girmeden eşitlikçi bir dille yaptık bunu. Verdiğimiz en önemli mesaj aile sevgisi ve tüm insanların ihtiyacı olan sevgi.