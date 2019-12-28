Makyajda disko havası

Makyajınızın göz alıcı olması kadar kalıcı olması da önemli. L’Oréal Paris Makyaj Tasarımcısı Ali Rıza Özdemir cildi makyaja hazırlamanın birinci kural olduğunu söylüyor: “Makyaja başlamadan önce mutlaka cildin temizlenmesi ve nemlendirilmesi gerekir. Saf Kil maskesiyle detoks hissini yaşayabilirsiniz.” Sizi gecenin yıldızı yapacak makyaj uygulamasına gelirsek, güçlü renkler ve baskın renk tonları radarınızda olmalı. Özdemir yılbaşına özel makyaj önerilerinde renkleri ön plana çıkarıyor: “Canlı far renkleri ve gözlerinizi daha büyük gösterecek maskaralarla ceylan göz etkisini yaratabilirsiniz. Lacivertler, maviler, fuşyalar, pembeler, bunun gibi baskın renk tonlarının hakimiyeti söz konusu. Daha çok göz dibinden başlayan ve yukarıya doğru hafif yumuşayan dumanlı gözler ağırlığını hissettiriyor. Güçlü renklerle hafif ışıltılı, ceylan gözler ve keskin hareketlerin de aynı oranda hakimiyetinden bahsedebiliriz. Tabii yılbaşı makyajının klasiği kırmızı ruj da göz alıcı bir dudak makyajı için bu gecenin vazgeçilmezi olacak. Önemli olan ten renginize uygun bir kırmızı ruj seçmek.



Ali Rıza Özdemir’den makyaj ipuçları









Ev davetleri için:



Doğal görünümlü makyajın büyüsünü bozmamak için, her zaman soft geçişler yapmalısınız. Doğal tonlarda makyaj yapıyorsanız, en fazla bir noktaya dikkat çekmelisiniz. Doğal bir ten makyajıyla göz, dudak, elmacık kemikleri gibi belli bir bölgeyi ön plana çıkararak yapılacak makyaj ev partileri için doğru tercih olacaktır. Göz makyajının vazgeçilmezi maskara da unutulmamalı.



Dışarıda kutlama için:



Gecenin ışıltısını yansıtan tonlarla dikkatler üzerinizde olabilir. Gözler ya da dudaklar... Hangisine odaklanacağınıza karar verirken önemli etkenlerden birisi de yılbaşı kutlamasının nerede olacağı. Eğer tüm gece dışarıda olacaksanız daha kalıcı olduğu için göz makyajına ağırlık verin. Şeftali ve sıcak pembe tonlu allıklarla da doğal bir ışıltıya sahip olabilirsiniz.