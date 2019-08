Onsuz asla diyenlere

Çoğumuz yoğun iş temposu, trafikte kaybedilen vakit derken değer verdiklerimizle yeterince zaman geçiremiyoruz. Birçok şeyi bir arada yapabilme imkanı sunan mekânlar git gide daha popüler hale geliyor. Kahvemizi yudumlarken ya da arkadaşımızla sohbet ederken yanımızda evcil hayvanımızı getirebileceğimiz kafeler şehir hayatının en çok aranan noktalarından. İstanbul’da sıcacık dekorasyonları, leziz kahvelerinin yanı sıra hayvan dostu kimlikleriyle öne çıkan mekânlar kalbimizde ayrı bir yere sahip.

“Şans”ınız yanınızda

Nişantaşı’nda yer alan Lucky and Friends, duvarında mekâna adını veren Lucky’nin resmiyle karşılıyor misafirlerini. Köpek sahiplerine yönelik tasarımlar yapan tekstil markası Lucky and Friends’in kurucusu Duygu Çay’ın sahibi olduğu mekân gün boyu açık. Özellikle köpek sahiplerinin tercih ettiği kafenin menüsünde hamburger, hot dog ve salatalar bulunuyor. Mekân ayrıca her ay “Save The Animals” etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

KÖPEK DOĞUM GÜNLERİ

İlk olarak internet üzerinden hizmet vermeye başlayan Wuufbox Cafe&Shop aylık kutu servisiyle evcil hayvanınızın ihtiyacını karşılıyor. Kutularda köpek ödülleri, kurabiyeler, oyuncaklar, tasmalar, giysiler gibi evcil hayvan ürünleri yer alıyor. Arnavutköy’deki mekânda köpek doğum günlerinden tutun poodle günü, terrier günü, pug günü gibi özel cins günleri gerçekleşiyor. Tüm kahve ve çay çeşitlerini bulabileceğiniz mekân, Wuufbox Daycare&Spa ile işe gitmeden köpeklerinizi günlük bakıma bırakıp iş çıkışı alabileceğiniz imkanlar da sunmakta.

Eski dostlar

Adını Müjde Ar’ın oynadığı “Fahriye Abla”dan alan Fahriye Cafe nostaljiyi seviyorsanız muhakkak uğramanız gereken yerlerden. Kitaplığı ve vintage dekorasyonuyla beğeni toplayan Moda’daki mekân minik dostlarınız için kapılarını aralayan yerlerden. Çay, kahve, kek ve kurabiyelerin yanı sıra Fahriye’de mantı, salata ve tostlar de bulunuyor.

Orhan’ın mekânı

Kendi kavurduğu kahveleri kullanan Doz Roastery’nin logolarında kullandıkları köpeğin ismi Barista Zeus. Ondan esinlenerek tasarlanan logoyu Kadıköy’deki dükkanın girişinde duvar resmi olarak görebilirsiniz. Mekânda aynı zamanda müdavim olmuş Orhan adında bir de kedi var.

CAN DOSTUNUZLA BİR ARADA

Kahvaltı, yemek ve kokteyl keyfini bir arada sunan White Mill yöresel lezzetlerden yola çıkarak modern bir uyarlama yaptığı karides tempura, bademli tavuk, çentik kebabı ve anne köftesiyle beğeni topluyor. Gece 01.30’a kadar açık olan mekân can dostunuzla birlikte gidebileceğiniz adreslerden. Akaretler Sıraserviler’deki White Mill çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi akşamlarıysa misafirlerini DJ performansları eşliğinde eğlenceye davet ediyor.