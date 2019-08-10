Ortak dil avokado

Eskişehir’de yolları kesişen Kolombiyalı Andres Gomez ve Carolina Zuniga ile Filistinli Hatem Elrayes İstanbul’da menüsünde avokadonun başrolde olduğu bir mekân yaratmışlar. Zuniga’nın eşi Türk olduğu için bir parça buralı. Gomez ile Elrayes ise burada iz bırakıp gitmeyi hayal ediyorlar başka diyarlara. Üçlü zamanla dostluklarını ilerletip neler yapabiliriz diye düşünmeye başlamış. Andres Gomez’in önerisiyle avokadoyu merkezine alan bir mekân açmaya karar vermişler. Onları daha iyi tanımak ve avokadolu lezzetlerin tadına bakmak için yolumuzu Avokado Bar’a düşürdük.

Mayıs ayında hizmet vermeye başlayan Avokado Bar haftanın her günü sabah 11.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında açık. Kolombiya ve Filistin mutfağının vazgeçilmez öğelerinden olan avokadoyu Türkiye’ye ilk geldiklerinde bulmakta zorlandıklarını söyleyen ortaklar şimdilerde artık avokadonun Türkler’in de keşfettiği ve sevdiği bir lezzet olduğunu belirtiyor.

Kendi kitlesini yaratmış

Hatem Elrayes, “2014’te avokado çok az yerde bulunabiliyordu Türkiye’de. Artık her markette var. Şimdi sezonu değil ama Avokado Bar olduğumuz için iyi avokado bulmak için nereye uçmamız gerekiyorsa oraya uçacağız” diyor. Kullandıkları avokadoları Türkiye, Afrika ve Kolombiya olmak üzere pek çok yerden temin ettiklerini söyleyen Elrayes, avokadoyu yerli üreticiden almaya özen gösterdiklerini söylüyor. Amsterdam, Kolombiya ve Manhattan’da da benzerleri bulunan Avokado Bar İstanbul şimdiden kendi kitlesini yaratmış.

Mekân, avokado sevenlerin uğrak yeri olduğu kadar Instagram dünyasının etkisiyle buraya yolunu düşürenler de az değil. Teşvikiye’de Ahmet Fetgari Sokak’taki mekân kahvaltıdan akşam yemeğine günün her saatinde yemek yiyebileceğiniz bir menüye sahip. İki şefi olan mekânın en çok tercih edilen lezzetleriyse Red Smoothie Bowl, Falafel Salata, Hellim Salata, Guacamole açık tost. Ortakların avokado dışında tutkusu olan kahve de mekânda bulabileceğiniz sıcak içecek seçenekleri arasında. Kolombiya’dan getirdikleri kahvelerini kendileri kavuruyor. Mekânın bir duvarını kendi yetiştirdikleri bitkilerle süsleyen ortaklar diğer duvarı sanatçılara ayırmış durumda. Eserlerini görünür kılmak isteyen isimlere bu şekilde destek vermek istediklerini belirten Andres Gomez “Duvarımızda çalışmalarına yer vermemiz için ünlü olmalarına gerek yok öğrencilere de duvarımız açık” diyor.

Paket servis var

Eve paket servis yapan Avokado Bar hızlı servis yapan uygulamaların ağına da dahil olmuş. Mekânda neler çalınacağına ise günün saatine göre

karar veriyorlar. Çoğunlukla klasik ve caz müzik dinlenen mekânda bazı akşamlar Ajda Pekkan şarkıları çalınıyor.