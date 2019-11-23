Rüzgarla yarışanların diyarı Kuşadası

Antik çağların en önemli kentlerinin başında gelen Efes’ten dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı’na, Meryem Ana Evi’nden St. John Kilisesi’ne kadar tarihin sunduğu eşsiz güzelliklere sahip Kuşadası, yelken tutkunları için de mabet gibidir. Sert havalarda uzak durulması gereken Kuşadası Körfezi, yılın büyük bölümünde yelkencileri kendine çeker.



İlçede yaşayan deniz tutkunları, Yat Kulübü, Belediye ve Setur’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası’nda her sene hem yarışır hem eğlenir. Bu anlamlı etkinlik tüm yelkencilere açık. Şansını denemek isteyenlere KYK’nın sitesini takip etmelerini öneriyorum. Kuşadası denildiğinde akla gelen en önemli denizcilik merkezi hiç şüphesiz ilçeye canlılık katan Setur Marina’dır. Geçen yazımda kısaca değindiğim gibi orada geçtiğimiz haftalarda görev değişimi yaşandı. Marinanın yeni yöneticisi Hakan Tellioğlu’ndan güzel duyumlar alıyorum.



Edindiğim bilgilere göre tesis içinde Kuşadası Yelken Kulübü için alan tahsis edildi. Ayrıca marinada bağlı olan tekne sahipleri için dünyada örnekleri olan düzeyde şık bir yat kulübü yapılıyor. Bu yaklaşım Setur’un kurumsal kalitesine oldukça uygun. Tebrik ediyorum. Sadece bunlar değil elbette. İlçe denizcilik açısından önemli bir esere daha kavuşacak. Bu konu Koç Topluluğu Şeref Başkanı Sayın Rahmi Koç tarafından yakından takip ediliyor. Denizci büyüğümüzün Kuşadası’na güzel bir kültür armağanı olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri takip ediyorum. Gelecek yazılarımda paylaşacağım. Sözün özü, Setur Marina’nın Kuşadası’nda estirdiği mavi rüzgar güçlenerek devam edecek. Yolunuz düştüğünde orada denizin kokusunu içinize çekin. Kaliteli mekanlarında dostlarınızla neşeli sofralar kurun. Hayatın hakkını verin.



Kitap:







Naviga Yayınları’nın okurlara sunduğu “Kırmızı Mavi Kova”, Tolga Ekrem Pamir’in alkışlanacak azmini, başarılarını ve hedeflerini anlatıyor. MiniTransat, La Solitaire du Figaro, Transat AG2R La Mondiale gibi dünyanın sayılı yarışlarına katılan tek Türk denizcisi olan Tolga’nın yolu her daim açık olsun. Başarılarını yürekten kutluyor ve bu kitabı okumanızı öneriyorum. Telefon: (216) 4185191

Lezzet:









Eski Foça’da bulunan Kavala Cafe, sandviçlerinden pizzalarına uzanan lezzetleriyle keyifli bir mola durağı. Orada gün batımını yaşamak tek kelimeyle harika. Denemek isteyenler 232. 8122920 no’lu telefonu arayabilir.



Sektör:



Yalova Altınova’da bulunan gemi sanayicisi dostlarımdan güzel haberler alıyorum. SGK istihdam toplamlarını eylül ayında 20 bin 885 olarak beyan etmişler. Şubat ayından eylüle kadar geçen sürede 3 bin 647 kişiye daha iş olanağı yarat-mışlar. Ancak bir sıkıntıları var. Sektöre yeni giren çalışanları mesleki açından sıfırdan yetiştiriyorlar.



Oysa eğitim sistemimizin sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireyler yetiştirmesi lazım. Benden söylemesi.