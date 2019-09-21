BİST100.237-0,10EURO6,340,39USD5,750,48ALTIN279,931,57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerCumartesiŞimdi herkes büyük beden
    21.09.2019 - 07:50 | | Ayşim Özgür

    Şimdi herkes büyük beden

    Hacimli formları ve canlı renkleriyle oyuncak bebeklerin kıyafetlerini andıran elbiseler, sonbahar sezonunun en eğlenceli trendi. Kalıpların dışına çıkmaya ve dünyada daha fazla yer kaplamaya hazır olun

    Şimdi herkes büyük beden

    Bugüne kadar filmlerde, müzikallerde gördüğünüz renkli ve iddialı kostümlere bakıp iç geçirdiyseniz, size 2019-2020 Sonbahar/Kış sezonu için güzel bir haberimiz var! Muzırlığı üzerinde olan tasarımcılar formlarla oynadı, fırfırları devleştirip renkleri patlattı üzerine bir de desenleri ekledi. Sonuç: Oyuncak bebekleri bile kıskandıracak kadar neşeli elbiseler.

    Şimdi herkes büyük beden



    Elbette bu trendin podyumdaki halini günlük stilimize birebir adapte etmek kolay değil. Ancak cesaretiniz varsa daha kabarık formları; A kesim eteklere, karpuz kollara ve volanlara gardırobunuzda daha yer verebilirsiniz. Özellikle şehre dönüş davetlerinde ve açılış partilerinde stiliyle dikkat çekmek isteyenlere duyurulur.

    Şimdi herkes büyük beden



    Bu isme dikkat

    Bu akımın çıkış noktası İngiliz tasarımcı Molly Goddard’ın tül elbiseleri oldu.

    Şimdi herkes büyük beden



    Özellikle, tütüleri Rihanna tarafından giyildikten sonra yıldızı parlayan 32 yaşındaki tasarımcı, henüz moda dünyasında yeni olmasına rağmen hayalgücüyle, dev moda evlerine bile ilham veriyor ve “Fonksiyona değil estetiğe önem veriyorum” diyor. Goddard’ın bir sonraki planı ise mobilya tasarlamak.

    Pembe elbiseyle konuşuldu

    Şimdi herkes büyük beden

    Kendall Jenner’ın Giambattista Valli x H&M koleksiyonundan giydiği pembe elbise geçtiğimiz aylarda çok konuşuldu ve bu trendin ön gösterimi gibiydi. Aklınızda “Bu elbiseler podyum dışında nasıl giyilir ki?” sorusu varsa, işte cevabı. Bu özel koleksiyonun 7 Kasım’da satışa çıkacağını da söylemeden geçmeyelim.

    Stil ipuçları

    Eğer istediğinizi giymek yerine formda görünmek gibi bir derdiniz varsa ve vücudunuza güvenmiyorsanız bu elbiselerin en kabarık modellerinden uzak durmanızı öneririm. Ya da en azından beli saran modellere yönelebilirsiniz.

    Ekoseler ve çiçek desenleri hacimli elbiselere çok yakışıyor. Puantiye ise biraz fazla çocuksu olduğu için pek iyi seçim değil.

    Biliyorsunuz, iddialı kıyafetler giyerken aksesuarlarla denge sağlamak çok önemli. En iyisi hiç takı kullanmayıp, ayakkabı ve çantanın da en sadesini seçmek.

    Aksesuarlardaki kural saç ve makyajda da geçerli. Çok canlı tonlardaki allık, ruj ve farlar yerine natürel renklere yönelebilirsiniz.

    20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Eminönü'nde otelde yangın!

    Son dakika... Eminönü'nde otelde yangın!

    Ara Güler’in İstanbul’u New York'ta

    Ara Güler’in İstanbul’u New York'ta

    Hastalar ve hekimler aynı sahaya çıktı

    Hastalar ve hekimler aynı sahaya çıktı

    Fatih Emniyeti’nde ‘çürük’ operasyonu

    Fatih Emniyeti’nde ‘çürük’ operasyonu

    Sıradaki Haber