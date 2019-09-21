Şimdi herkes büyük beden

Bugüne kadar filmlerde, müzikallerde gördüğünüz renkli ve iddialı kostümlere bakıp iç geçirdiyseniz, size 2019-2020 Sonbahar/Kış sezonu için güzel bir haberimiz var! Muzırlığı üzerinde olan tasarımcılar formlarla oynadı, fırfırları devleştirip renkleri patlattı üzerine bir de desenleri ekledi. Sonuç: Oyuncak bebekleri bile kıskandıracak kadar neşeli elbiseler.









Elbette bu trendin podyumdaki halini günlük stilimize birebir adapte etmek kolay değil. Ancak cesaretiniz varsa daha kabarık formları; A kesim eteklere, karpuz kollara ve volanlara gardırobunuzda daha yer verebilirsiniz. Özellikle şehre dönüş davetlerinde ve açılış partilerinde stiliyle dikkat çekmek isteyenlere duyurulur.









Bu isme dikkat



Bu akımın çıkış noktası İngiliz tasarımcı Molly Goddard’ın tül elbiseleri oldu.









Özellikle, tütüleri Rihanna tarafından giyildikten sonra yıldızı parlayan 32 yaşındaki tasarımcı, henüz moda dünyasında yeni olmasına rağmen hayalgücüyle, dev moda evlerine bile ilham veriyor ve “Fonksiyona değil estetiğe önem veriyorum” diyor. Goddard’ın bir sonraki planı ise mobilya tasarlamak.



Pembe elbiseyle konuşuldu







Kendall Jenner’ın Giambattista Valli x H&M koleksiyonundan giydiği pembe elbise geçtiğimiz aylarda çok konuşuldu ve bu trendin ön gösterimi gibiydi. Aklınızda “Bu elbiseler podyum dışında nasıl giyilir ki?” sorusu varsa, işte cevabı. Bu özel koleksiyonun 7 Kasım’da satışa çıkacağını da söylemeden geçmeyelim.



Stil ipuçları



Eğer istediğinizi giymek yerine formda görünmek gibi bir derdiniz varsa ve vücudunuza güvenmiyorsanız bu elbiselerin en kabarık modellerinden uzak durmanızı öneririm. Ya da en azından beli saran modellere yönelebilirsiniz.



Ekoseler ve çiçek desenleri hacimli elbiselere çok yakışıyor. Puantiye ise biraz fazla çocuksu olduğu için pek iyi seçim değil.



Biliyorsunuz, iddialı kıyafetler giyerken aksesuarlarla denge sağlamak çok önemli. En iyisi hiç takı kullanmayıp, ayakkabı ve çantanın da en sadesini seçmek.



Aksesuarlardaki kural saç ve makyajda da geçerli. Çok canlı tonlardaki allık, ruj ve farlar yerine natürel renklere yönelebilirsiniz.

