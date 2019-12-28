Tarafınızı seçin

Romantik metalik

Kim parlak bir gelecek istemez ki? “Yeni yıla nasıl girersen tüm yıl öyle geçer” sözüne inananlardansanız, yılbaşı partisi stiliniz için ışıl ışıl elbiselerden şaşmayın!









Bu yıl Alberta Ferretti, Paco Rabanne, Christian Siriano ve Balmain podyumlarını aydınlatan metalik dokular, her zamanki fütüristik halinden sıyrılıp biraz daha ağırbaşlı bir havaya bürünüyor. Hatta dozunda dekolteleri, pilileri, volanlarıyla biraz romantik oldukları bile söylenebilir.









Gümüş-altın çarpışmasının kazananı ise kesinlikle gümüş.

STİL İPUÇLARI

Podyumlara baktığımızda, metalik kıyafetlere eşlik eden saç ve makyajların olabildiğince sade olduğunu görüyoruz. Gözlerinize biraz ışıltı katsanız bile, dudaklarda ten renginden ve yanaklar için şeftali tonlarındaki allıklardan şaşmayın.



Işıltılı elbiseleri klasik stilettolar yerine kovboy botlarıyla ya da postallarla kombinlemek bu sezonun en önemli trendlerinden biri. Yılbaşı partisini daha rahat geçirmenizi sağlayacağı da kesin!



Yumuşak materyaller, parlak dokulara hafif ıslak bir görünüm veriyor ve onların daha canlı durmasını sağlıyor. Alışveriş yaparken bunu göz önünde bulundurun.





Prenses kırmızısı









Soğuk bir aralık gecesinin ısısını, stilinizle yükseltebileceğinizi biliyor muydunuz? Yapmanız gereken tek şey kırmızı bir elbise seçmek. Kulağa klişe gibi gelse de her yıl moda sahnesinin en önemli markaları parti koleksiyonlarına bu rengi eklemekten vazgeçmiyor ve itiraf edelim ki kırmızı giyen herkes anında gözümüzü alıyor.









2020 kış podyumları da bu konuda istisna olmadı ve Dolce&Gabbana’dan Zuhair Murad’a pek çok tasarımcı bu çarpıcı rengin farklı tonlarını kullandı, farklı detaylarla gücüne güç kattı. Farklı olansa normalde pembeyle özdeşleştirilen “prenses” havasının, örneğin kalp şeklindeki dekoltelerin, kelebek desenlerinin ve tütülerin bu defa kırmızıda kendini gösteriyor oluşu.









STİL İPUÇLARI



Kendisi için doğru kırmızıyı seçmek isteyenlere her zaman hatırlattığım bir kural var: Cildiniz açıksa, mavi alt tonları olan kırmızıları, canlı ve pembe bir cildiniz varsa, onunla doğru orantılı olarak pembemsi kırmızıları seçin. Esmere yakın ve buğday tenliler ise turuncu, altın sarısı veya kahverengi bazlı, sıcak kırmızı tonlarına yani bordoya yakın renklere yönelmeli.



Aman dikkat! Noel Baba gibi görünmek istemiyorsanız; beyaz tülleri ve yeşil aksesuarları kırmızı elbisenizin yanına bile yaklaştırmayın.

Eğer gittiğiniz davet bir balo değilse, kırmızı elbisenizin bilek hizasının biraz üzerinde olmasında yarar var. Aksi halde fazla “ağır” görünebilirsiniz.













