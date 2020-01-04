Üzerimizde göz var

Türkiye’de büyüyen herkes için “nazar” sözü günlük yaşamın sıradan bir parçası. Mavi boncuklar doğduğumuz andan itibaren hayatımıza giriyor; hediye olarak alınıp veriliyor; bazen evimizin girişini, bazen otomobillerimizi, bazen de üzerimizi süslüyor. Oysa özellikle Amerika’da ve Avrupa’da yaşayan pek çok genç için bunların hepsi yeni kavramlar. Hem de göz figürü, tarih boyunca pek çok farklı kültürde ve dinsel inançta “kötülüklerden koruyan” bir tılsım olarak kabul edilmiş olmasına rağmen…









Herkesin umudu kendi şansı



Teknoloji ve bilim ilerledikçe Batıl inançlara duyulan ilginin azalması beklenebilirdi, fakat öyle olmadı. Dünyanın dört bir yanında politik, ekonomik ve sosyal sorunlar baş göstermeye devam ettikçe, insanlar çareyi kişisel şanslarına tutunmakta buluyor; böylece tılsımlı olduğuna inanılan her figür, popüler kültürün, dolayısıyla tasarım trendlerinin ilgi alanına giriyor.









İngilizcede “evil eye (kem göz)”den koruduğuna inanılan göz figürü, özellikle Gigi Hadid, Kim Kardashian, Jennifer Aniston gibi ünlü yıldızların kullanmaya başlamasıyla her geçen gün daha da popülerleşti. Şimdi göz figürü; Kenzo’dan Coach’a, Swarovski’den Anthropologie’ye pek çok markanın koleksiyonunda kendine yer bularak geleneksel havasından sıyrılıyor ve bazen pop grafik desenlerin bazen de metalik renk oyunlarının dokunuşuyla modernleşiyor.



Meghan’ın çifte koruması var







Sussex Düşesi Meghan Markle, oyunculuk yaptığı dönemlerden beri spiritüel konulara duyduğu ilgiyle tanınıyor. Annesi yoga eğitmeni olan Markle’ın Londra’daki favori mağazalarından biri, kişiye özel enerji şifalandırmalarının da yapıldığı Ilapothecary. Hal böyleyken, nazar boncuğu trendini de ıskalamıyor elbette. Düşes’in, eylül ayındaki Güney Afrika turu sırasında taktığı Alemdara marka kolye, hem göz hem de Fatma’nın Eli figürleriyle çifte koruma vadediyor. Markanın kurucusu Mariella Tandy, Türk kayınvalidesinin kendisine hamileyken hediye ettiği nazar boncuğundan ilham almış ve Alemdara’nın internet sitesinde mücevherlerin Türk zanaatkârlar tarafından yapıldığı da özellikle belirtilmiş.







