“Vücudun gelişince sağırlaşıyorsun sanıyorlar”

Fit ve formda bir vücuda sahip olmak, herkes tarafından arzu edilir. Peki ya vücut geliştirme? Bir dönem kocaman kaslarıyla hepimizin hafızasına yerleşen Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, Lee Haney ya da Dorian Yates gibi olmak? Dünya Amatör Vücut Geliştirme Birliği’nin (WABBA) İtalya’da düzenlediği yarışmanın kazananı Erkan-Olivia Mecit oldu. Vücut geliştirme sporunun kategorilerinden olan “atletik fizik” ve “bikini model”de aldıkları birinciliklerin ardından bir dakikalık bir şovla World Mr. & Mrs. Universe unvanı alan çift o an yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “WABBA dünyada ilk kurulan federasyonlardan. İkimizin de en çok istediği çift olarak birinci olmaktı. Sahnede olmak çok keyifli. İzleyiciler arasında çocuklarımız da olunca... Bir dakikalık koreografimiz vardı. Normalde vücut geliştirme deyince pazularını gösteren adamlar ya da kadınlar akla gelir. Onlar çok hacimli ve maskülen olmak durumunda. Bizim alanımız daha modellik gibi. Değerlendirme şovumuz, sahnedeki duruşumuza göre yapılıyor. Sadece kaslarını sıkarak duran bir takım insanlar değil de göze daha estetik gelen, hatta işin içine biraz daha şovun dahil olduğu bir şey seyretmek için gidiyor insanlar oraya.”



Duvardaki fotoğraflardan etkilenmiş



Erkan Mecit, vücut geliştirme sporuyla tanıştığında 17 yaşındaymış. Gittiği spor salonunun duvarlarındai fotoğraflardan etkilenmiş. Beş yıl önce yarışmalara katılarak profesyonel anlamda vücut geliştirme sporuyla ilgilenmeye başlayınca da en büyük destekçisi 11 yıllık eşi Olivia olmuş. Fitness model olarak yarışan kadın sporcuları görünce kendisi de çalışmalara başlamış: “İki çocuğum var. Önceleri doğumdan sonra form tutmak için spor yapıyordum. Ama eşim sürekli spora gidiyordu. İster istemez etkileniyorsun. Eşim de çok destekledi ve sıkı bir programla çalıştık.”





Erkan Mecit’in şimdiki hedefi, Amerika’da düzenlenecek Dünya Güzellik, Fitness ve Fashion (WBFF) yarışmasında yer almak.



Bu sporla ilgilenen kişilerin günlük hayatları nasıl oluyor diye merak ediyor insan. Günde kaç saat çalışıyor, hiç tatlı ya da abur cubur yiyorlar mı? Soruyu duyunca gülümseyen Erkan Mecit, herkes gibi yaşasalar da rutinlerinin ‘normal’ kabul edilen formlardan daha uzak olduğunu söylüyor: “Bizim de çocuklarımız var. Sabah erken kalkıyor, kahvaltılarını hazırlıyor ve okullarına bırakıyoruz. Ve hemen ardından kardiyoya gidiyoruz. Haftanın beş günü günde en az dört saat çalışıyoruz. Tereyağlı, reçelli bir pazar kahvaltısını biz de yapıyoruz zaman zaman. Ama eğer bir yarışmaya hazırlanacaksak sıkı bir diyete giriyoruz. İşte o zaman hem tempomuz artıyor hem de yediğimiz her şey daha da kontrollü oluyor.”



Atletik model ve bikini model branşlarının vücut geliştirme sporuna reyting kazandıran kategoriler olduğunu söyleyen çift, “Body building denilince akla Arnold Schwarzenegger’lar geliyor ama biz bu işe renk katan, reyting kazandıran kategorideyiz. Çok emek veriyor, acı çekiyoruz çalışırken. Bu işte en önemli şey, beslenme. ‘Six pack yüzde 70 mutfakta yapılır’ diye bir söz var. Yani doğru şeyleri tüketmiyorsanız, istediğiniz kadar antrenman yapın o six pack’ler çıkmayacak.



“Kadınların göbekli erkek sevdiğine inanmıyorum”



İnsanların bakışlarına da alışmışlar. “Sıra dışı bir görüntünüz olduğunu fark ettiğiniz andan itibaren buna alışmak zorundasınız. Ama insanlar vücudun gelişince kulağın sağırlaşıyor zannediyor. Yorum yapan, ‘Bu da çok olmuş’ diyen de oluyor ama dönüp hepsine cevap veremezsiniz. Kime göre çok? Kimseyi ikna etmem gerekmiyor. Kaslarımdan dolayı kollarım daha açık yürüyorum. ‘Hayvana bak, kolları kapanmıyor’ diyene ne diyeyim? Ne hikmetse herkes sizi eleştirebiliyor, bedeniniz üzerinden yorum yapabiliyor. İrite oluyor ya da kıskanıyor mu diyeyim? Hepsi olabilir. Ama ben daha çok kıskandıklarını düşünüyorum. ‘Böyle vücudum olsun istemem’ diyenleri samimi bulmuyorum. Kadınların göbekli erkek sevdiğine de inanmıyorum. Fizik önemlidir” diyen Erkan Mecit, aynada gördüğü kişiyi sevdiğini söylüyor.



Çift olarak birbirlerini kıskanmadıklarını da söyleyen ikiliden Olivia Mecit, eşini bakan çok kadın olduğunu ve bu durumu da anlayışla karşıladığını anlatıyor: “16 senedir tanıyorum eşimi. Bakanları anlıyorum; güzel adam sonuçta. 47 yaşında ama daha genç gösteriyor. Başka kadınlar baktığı zaman şunu düşünüyorum; o benim. Ben şanslı bir kadınım, böyle bir adam yanımda oldu. Herkesin dönüp baktığı adam, gelip benim yanıma oturuyor.