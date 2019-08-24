Yazın son şarkıları

KONSER

Bülent Ersoy ve Selami Şahin, Turkish Airlines kapsamındaki Harbiye Açıkhava konserinde pazartesi saat 21.00’de sahneyi paylaşıyor. Biletler 60 liradan başlıyor.

Bahçede Yaz Festivali, Avrupa’nın en köklü barok topluluklarından Hortus Musicus konseriyle devam ediyor. Salı akşamı saat 20.30’da Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşecek konserin biletleri 56.50 liradan başlıyor.

Berkay, salı saat 21.00’de Turkish Airlines kapsamında Harbiye Açıkhava’da sahne alacak. Biletler 60 liradan başlıyor.

Mustafa Sandal, Turkish Airlines kapsamında Harbiye Açıkhava’da sahne alıyor. Perşembe akşamı saat 21.00’deki konserin biletleri 60 liradan başlıyor.

Murat Dalkılıç, cuma saat 21.00’de Turkish Airlines kapsamında Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Biletler 60 liradan başlıyor.

Manuş Baba konseri cuma saat 22.00’de Mask Beach’te. Biletler 70 ile 140 lira arasında.

Ben Fero, cuma akşamı saat 22.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da sahne alacak. Biletler 68 lira.

Zuhal Olcay, yeni albümü “Başucu Şarkıları 3”ten parçalar da seslendireceği konseriyle cuma saat 22.30’da Moda Kayıkhane’de. Biletler 77 liradan başlıyor.

Ayhan Sicimoğlu, cuma saat 22.30’da IF Performance Hall Ataşehir’de. Biletler 77 lira.

Radyo Eksen DJ’lerinin performans sergileyeceği Radyo Eksen Partisi cuma saat 23.00’te Babylon’da. Biletler 35 ile 55 lira arasında.

BUGÜN

Aralarında Mabel Matiz ve Gaye Su Akyol’un da olduğu isimlerin sahne alacağı Türkiye’nin ilk dress-code’lu festivali olma özelliğine sahip etkinliği İstanbul Moda ve Müzik Festivali bu sene “The New Black” temasıyla saat 14.00’te KüçükÇiftlik Park’ta.Biletler 98 lira.

Selda Bağcan sevilen şarkılarını bu akşam saat 21.00’de Vadi Açıkhava’da söylüyor. Biletler 110 ile 143 lira arasında.

Serdar Ortaç’ın, Turkish Airlines kapsamındaki Harbiye Açıkhava konseri saat 21.00’de. Biletler 60 liradan başlıyor.

Çok Da Fifi Hatunlar ekibinden Meltem Parlak, tek kişilik gösterisi “Evlenecek miyiz?” ile bugün saat 20.30’da Living Room’da performans sergileyecek. Biletler 39.75 liradan başlıyor.

YARIN

Anadolu Ateşi, saat 21.00’de Turkish Airlines kapsamındaki etkinlikte Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde performans segileyecek. Biletler 60 liradan başlıyor.

Bodrum Müzik Festivali’nde akordeon sanatçısı Ksenija Sidorova ile Mert Fırat “Rus Edebiyatı ve Müzikleri” konserinde bir araya geliyor. Saat 20.30’da Zai Bodrum’daki konserin biletleri 150 lira.

Rubato, saat 21.00’de Alaçatı Jolly Joker’de konser verecek. Biletler 113 lira.

Bodrum Müzik Festivali’nde saat 23.15’te saksafonun yükselen yıldızı Jess Gillam ile piyanist Zeynep Özsuca performans sergileyecek. The Marmara Bodrum’daki konserin biletleri 150 lira.

Her şey daha karanlık

Yaklaşık iki senedir merakla beklenen “Mindhunter” döndü. David Fincher’ın kamera arkasında harikalar yarattığı dizi bu sezona daha karanlık hikayelerle başladı. İlk sezonda olduğu gibi başrollerinde Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv’un yer aldığı dizinin IMDb puanı 8.6. İki sezon ve on dokuz bölümden oluşan “Mindhunter”ı Netflix Türkiye’den izleyebilirsiniz.