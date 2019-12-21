Yeni çağın tekneleri

Bugünkü konumuz beş metrenin altında tekne sahibi olmayı planlayanlar için oldukça ilginç. Güncel bir uygulamadan söz edeceğim. Polietilen, yüksek dayanıklılığı nedeniyle günümüzde tekne yapımında da kullanılıyor. Belçika, Hollanda, İspanya başta olmak üzere birçok ülkede başarılı uygulamaları var. Ülkemizde küçük bot kategorisinde Antalya başta olmak üzere bazı kentlerde kullanılıyor. Ancak tekne meraklılarıyla 3.55 ve 4.30 metre sınıflarında ilk kez buluştu. Tarsus OSB’de bulunan Pan’s Marine, Aygül Ay ve Melih Avunduk tarafından kuruldu. İlk teknelerini haziran ayında İstanbul’da amatör denizcilerin beğenisine sundular. Satış adetleri kısa sürede 50’yi geçti. Birkaç yıl içinde ihracata da başlayacaklar. Körfez ülkelerinin birçoğu onlarla görüşüyor. Başarılarının sırrı genç ve idealist olmaları. Plastik sektörünün deneyimli ismi RMA Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Avunduk tarafından destekleniyor olmaları da önemli bir avantaj. Genç girişimciler tekne piyasasına daha büyük modellerle girmenin planlarını da yapıyor. 3.55 ve 4.30 teknelerini inceledim ve beğendim. Fabrikalarında yaptığımız sohbette görüşlerini “Polietilen, fibere göre yaklaşık beş kat dayanıklı olup çatlama, kırılma, yıpranmaya karşı daha dirençlidir. İnsan sağlığına olumsuz hiçbir etkisi yoktur. Ekstrem su ve iklim koşullarından etkilenmez. Ayrıca paslanma, korozyon, ozmoz gibi kimyasal reaksiyonlara girmez. Malzeme yapısı gereği gövde titreşimlerini emer, yumuşak ve keyifli bir kullanım imkanı sunar. Teknelerimiz CE belgeli olup yüksek dayanımı sayesinde tüm kimyasallara karşı dirençlidir. Yapısı gereği çürüyen, paslanan, kabaran ve kolaylıkla kırılan bir ürün değildir. Kullanılan ortama bağlı olarak üzerinde çizik oluşması halinde basit bir ısı tabancasıyla kolayca giderebilirsiniz. Yapısı gereği pas, yosun, yağ ve midye tutmaz. Teknelerimiz iki yıl garantili olup müşterilerimizin görüşlerini her zaman yakından takip ediyoruz” şöyle dile getirdiler: Bayilik sistemiyle satış yapmadıkları için 0 (850)840 01 33 veya (531)301 09 77 - (532)154 96 15 no’lu telefonları arayabilirsiniz. Gelecek yazım 04 Ocak 2020 Cumartesi günü. Milliyet ailesine ve okurlarımıza sağlıklı ve mutlu yeni bir yıl diliyorum. Tüm denizcilerin pruvası neta, rüzgar kolayına olsun.

KAMPANYA

Mersin Rota Yelken Kulübü, “Gülümseyip Günaydın Dediniz mi?” başlıklı güzel bir kampanya başlatmayı hedefliyor. Amaçları kentte toplumsal dayanışmayı ve hepimizin özlediği eski yılların nezaketini yeniden gündeme getirmek. Haydi Mersinliler, sizler öncülük edin bu kampanya tüm ülkeye yayılsın. Rota Yelken Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sönmez ve yönetimini kutluyorum.