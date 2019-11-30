Yeni melek şıklığı

Charlie’nin Melekleri” ‘70’lerin tartışmasız en güçlü stil ikonlarındandı. O yıllarda; Sabrina Duncan, Jill Munroe ve Farrah Fawcett’in giydiği geniş paça pantolonlar, midi etekler, blazer ceketler, sloganlı tişörtler, denim tulumlar diziyi izleyen tüm kadınların gardıroplarını etkisi altına altı, saçlar onların saçları gibi dışa doğru tarandı. Kısacası yalnızca ekranlar için değil, moda dünyası için de Victoria’s Secret meleklerinden çok önce, Charlie’nin Melekleri vardı. Ardından 2000 yılında çekilen filmle melekler Cameron Diaz, Drew Barrymore ve Lucy Liu’ya dönüştü, milenyumun iddialı stil anlayışı bu üç güzel kadın sayesinde beyaz perdeye yansıdı. Şimdi efsane, yeni nesil meleklerle geri dönüyor ve bu defa Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska üçlüsünün stillerini tarzlarını radarımıza sokuyor.

İlham kaynağı gerçek kadınlar

Filmin yönetmeni Elizabeth Banks, “Charlie’nin Melekleri’ televizyonda kadın gücünün desteklenmesinin temellerini attı. Dolayısıyla, ‘Charlie’nin Melekleri’ni devam ettirme sürecine başladığımızda, serinin daha önceki her özelliğini bir araya getirmek istedik” diyor ama bu yeni filmde gerçekçiliğin çok önemli olduğunun da altını çizmeden geçmiyor. Yönetmen filmi çekerken, ortaya olağanüstü şeyler yapan gerçek kadınlar koyabilmeyi önemsemiş. “Her gün çevremde olağanüstü kadınlar görüyorum. Filmimiz de bununla ilgili; başka kadınlara güvenen, onlara inanan ve hayatta başarılı olmalarını isteyen kadınların her günkü kahramanlıkları” sözleri de bakış açısının ne denli çağdaş olduğunun en iyi kanıtı. Ve 21. yüzyıl meleklerinin stilleri de tam olarak bu gerçekçilikle doğru orantılı. Üstlerinde, onların yaşındaki pek çok “gerçek” kızın aşina olduğu kıyafetler var. Filmin kostüm tasarımcısı Kym Barrett, konuya yaklaşımını şöyle anlatıyor: “Bence kıyafetlerde böylesi bir hafiflik olması önemli çünkü ne fazla ciddiler ne de fazla laubali. Bu dengeyi yakalamaya çalışırken, diğer ‘Charlie’nin Melekleri’ kızlarının ruhunu da canlı tutmaya uğraştık.”

Her stil ayrı bir hikâye

Filmde asi ruhlu Sabina karakterini canlandıran Kristen Stewart’ı mini etekler, deri ceketler ve leopar desenleri içinde göreceğiz. Onun bu seksapelinin yanında oldukça tutucu görünen Jane karakteri ise çoğu zaman takım elbiseler ve derli toplu kıyafetler giyiyor. Aslında karaktere hayat veren Ella Balinska’nın günlük hayattaki stili de bu klasikliğe daha yakın denebilir. Kamera arkası ekibi, Naomi Scott için ise yumuşak görünümden güçlü görünüme doğru evrilen ve böylece Elena karakterinin gelişimini yansıtan bir dönüşüm yaratmış. Karakter, beli ortaya çıkararak elbise ve pantolonlarla filmin en feminen görünümlerine imza atıyor.

İstanbul sahnesinde bir İstanbul markası

Bir bölümü, aralarında Four Seasons Hotel Sultanahmet’in de yer aldığı, İstanbul’da farklı lokasyonlarda çekilen “Charlie’s Angels” dün vizyona girdi. Filmin en önemli karelerinden birinde, bir Türk markası da var. Tuğba Kuzdere Yorgancıoğlu’nun tasarladığı TukuTukum fular, çarpıcı rengi ve desenleriyle Elizabeth Banks’in filmdeki şıklığına şıklık katmış!